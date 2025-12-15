weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Weihnachtsmarkt Märchenhaftes Zerbst: Weihnachtsparade zieht auf die Schloßfreiheit

Sie ist in jedem Jahr das Highlight des Zerbster Weihnachtsmarktes: Die Weihnachtsparade durch die Zerbster Straßen. Auch in diesem Jahr haben die märchenhaften Wagen wieder strahlen lassen.

Von Petra Wiese Aktualisiert: 15.12.2025, 13:14
Weihnachstparade Zerbst
Weihnachstparade Zerbst Foto: Petra Wiese

Zerbst - Die Weihnachtsparade zum Abschluss des Zerbster Weihnachtsmarktes am 14. Dezember 2025 hat einmal mehr gezeigt, dass die Nuthestadt mit Paraden von Metropolen durchaus mithalten kann. Die Lichterparade mit Märchenfiguren hat wieder für begeisterte Besucher gesorgt. Die schönsten Wagen in Bildern.

Lesen Sie auch: Zerbster Weihnachtsmarkt: Schwibbogen-Unikat wird für den guten Zweck versteigert

Winterfiguren und Märchengestalten zogen am späten Sonntagnachmittag wieder zwei Stunden lang durch die Straßen der Stadt Zerbst. Inzwischen ist sie schon legendär, die Zerbster Weihnachtsparade. Santa Claus und Mrs. Claus, alias Sven Koppehel und seine Frau Britta Koppehel-Raue, als Initiatoren, führten den Zug wieder an.

Einmal mehr hatten sich zahlreiche Akteure angeschlossen, Fahrzeuge mit Lichtern geschmückt, Bilder und Szenen liebevoll gestaltet, Kostüme übergestreift, um den Zuschauern am Straßenrand ein tolle weihnachtliche Illusion zu bieten.

Die Feuerwehr wurde gebührend auf der Schloßfreieheit empfangen.
Petra Wiese

Die zu Corona-Zeiten geborene Aktion ist in den vergangenen Jahren immer mehr gewachsen und hat auch in diesem Jahr für Begeisterung entlang der Straßen gesorgt. Die Weihnachtsparade ist der Höhepunkt des Zerbster Weihnachtsmarktes.

Die Weihanchtsparade wurde auf der Zerbster Schloßfreiheit empfangen.
Foto: Petra Wiese
Die zertanzten Schuhe gehörten zu den Märchen, die dargestellt wurden.
Petra Wiese
Die Teilnehmer kommen nicht nur aus der Kernstadt Zerbst sondern auch aus den umliegenden Ortschaften.
Foto: Petra Wiese
Da wird der Weihnachtsbaum auf die Gabel genommen.
Foto: Petra Wiese
Aschenbrödel hatte angespannt und fuhr in der Kutsche vor.
Foto: Petra Wiese
Rapunzel winkte den Leuten von ganz oben zu.
Foto: Petra Wiese
Auch kleine Gefährte bekamen die ganz großé Aufmerksamkeit.
Petra Wiese
Bunt geschmückte und erleuchtete Fahrzeuge aller Art sind Teil der Zerbster Weihnachtsparade.
Foto: Petra Wiese
Auf den Wagen fuhren Angehörigen und Freunde mit.
Foto: Petra Wiese
Manni war als böser Wolf vom Rotkäppchen wieder im Umzug dabei.
Foto: Petra Wiese