Was die Besucher beim 111. Geburtstag der Grundschule An der Stadtmauer in Zerbst am 5. April alles erwartet.

zerbst. - Für die Zerbster Grundschule An der Stadtmauer naht ein besonderes Datum.

Am 5. April 1913 erfolgte in Zerbst die Einweihung der neu errichteten Volksschule II. Genau 111 Jahre später ist die offizielle Eröffnung der Bildungseinrichtung der Anlass für eine Feier. Immerhin werden bis heute hier am Plan Kinder unterrichtet – mittlerweile in der Grundschule An der Stadtmauer. 256 Mädchen und Jungen lernen derzeit in den Klassen 1 bis 4.

13 verschiedene Nationen sind heute unter den Schülern vertreten. Und auch sonst hat sich einiges verändert. Die Schule erleben, wie sie jetzt ist, das ist am kommenden Freitag möglich, wenn das Schnapszahljubiläum gefeiert wird. Eingeladen sind besonders ehemalige Schüler und Lehrer, wie Schulleiterin Manuela Aretz sagt. Sie freut sich schon sehr auf den Schulgeburtstag.

Dass ausrechnet der 111. begangen wird, ist ungewöhnlich, passt aber. „Wir sind anders“, erklärt Manuela Aretz nicht ohne Stolz. Ein Grundschulverbund mit dem Teilstandort Walternienburg sind sie inzwischen. Es ist eine weitere Etappe in der so wechselvollen Geschichte der Bildungsstätte. Einblicke gewährt das Schulmuseum, das geöffnet sein wird. Daneben werden die Schulchroniken ausgelegt und alte Fotos ausgestellt, auf denen sich mancher womöglich wiederentdeckt.

Führungen, Theater und mehr bei Zerbster Schulgeburtstag

Um 14 Uhr beginnt am 5. April die Feier mit dem Auftritt der Tanzgruppe und des Chors der Schule. Im Anschluss erwarten die Gäste vielfältige Angebote. Die Arbeitsgemeinschaft „Geschichtenerzähler“ lädt zum Tischtheater, während Interessierte um 15 und um 16 Uhr an Schulführungen teilnehmen können.

Neben der Stadtbibliothek wird das Museum der Stadt mit einem Stand präsent sein, an dem jeder die Sütterlin-Schrift ausprobieren kann. Es gibt ein internationales Büfett, das die Eltern der Schüler bestücken, sowie Glücksrad, Fühlboxen, Minigolf und eine Hüpfburg. Deshalb wird die Sackgasse vor der Schule an dem Nachmittag gesperrt sein. Für Live-Musik ist mit dem Auftritt von Nathalie und Helmut Aretz ebenfalls gesorgt.

Möglich ist die Veranstaltung dank reger Unterstützung – allen voran durch den Förderverein der Grundschule. Aber auch die Musikschule „Fasch“, die Bühne und Technik für das Musikduo bereitstellt, und die DLRG, die für das gemeinsame Mittagessen aller Schüler mit der Feldküche anreist, listet Manuela Aretz auf. Wie sie erzählt, fällt der normale Unterricht für die Erst- bis Viertklässler aus. Stattdessen ist der 5. April ein Projekttag, an dem sie sich mit der „Schule früher“ beschäftigen.