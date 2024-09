Rückraumspielerin Lucy Liebe (am Ball) hat bereits 15 Treffer in der Regionalliga erzielt.

Olvenstedt. - Was musste Frank Eckstein nicht alles hören vor dem Saisonstart. Als seiner Mannschaft bereits der frühe Tod in der Regionalliga erklärt wurde, und dass sie als Aufsteiger keinen Punkt in dieser Saison holen würde. Das alles kam dem Trainer des BSV 93 zu Ohren. Und nun, da der zweite Spieltag über die Platte gegangen ist, da seine Handballerinnen ihren ersten Sieg mit 33:22 (14:7) gegen Sachsen Zwickau II eingefahren haben, da „muss ich mich fast entschuldigen, dass wir schon zwei Punkte geholt haben“, so der 57-Jährige. Was wiederum nicht selbstverständlich war nach der krassen Auftaktniederlage bei Union Halle-Neustadt II (19:45), „als wir die Köpfe doch hängengelassen haben“, berichtete Lucy Liebe. Als „man uns unsere Nervosität zu sehr angemerkt hatte“.