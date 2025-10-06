Die Stadtfelder müssen sich zum ersten Mal in dieser Saison geschlagen geben. Dabei verlieren sie drei der vier Fünf-Satz-Spiele. Doch der Fokus liegt bereits auf einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.

Marin Kostadinov musste sich in Hettstedt in beiden Einzeln geschlagen geben.

Magdeburg - Am Feiertag haben sie sich erst zum Training und dann zu einem gemeinsamen Essen getroffen, haben sich eingestimmt auf das Landesderby, haben sich etwas ausgerechnet. Aber letztlich, sagte Marin Kostadinov, Trainer und Nummer zwei beim TTC Börde, „hätte es schon etwas Glück gebraucht, um etwas mitzunehmen“. Das Glück hatte gerade Jens Köhler am vergangenen Sonnabend nicht.