weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokalsport
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. Tischtennis-Regionalliga Süd: TTC Börde: Kein Glück am Schläger

Eil
Tragischer Unfall bei Übung der Bundeswehr: Soldatin verliert ein Bein
Tragischer Unfall bei Übung der Bundeswehr: Soldatin verliert ein Bein

Tischtennis-Regionalliga Süd TTC Börde: Kein Glück am Schläger

Die Stadtfelder müssen sich zum ersten Mal in dieser Saison geschlagen geben. Dabei verlieren sie drei der vier Fünf-Satz-Spiele. Doch der Fokus liegt bereits auf einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.

Von Daniel Hübner 06.10.2025, 12:49
Marin Kostadinov musste sich in Hettstedt in beiden Einzeln geschlagen geben.
Marin Kostadinov musste sich in Hettstedt in beiden Einzeln geschlagen geben. Eroll Popova

Magdeburg - Am Feiertag haben sie sich erst zum Training und dann zu einem gemeinsamen Essen getroffen, haben sich eingestimmt auf das Landesderby, haben sich etwas ausgerechnet. Aber letztlich, sagte Marin Kostadinov, Trainer und Nummer zwei beim TTC Börde, „hätte es schon etwas Glück gebraucht, um etwas mitzunehmen“. Das Glück hatte gerade Jens Köhler am vergangenen Sonnabend nicht.