Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Lemsdorf - Michl Raugust hatte die Nase voll. Nicht mal vom Spiel, allein vom Ergebnis. Der Keeper des SV Arminia II schmiss seine Handschuhe auf den Kunstrasen an der Bodestraße, er fluchte und befand in diesem Moment nach dem Abpfiff alles für „Schei…“. 90 Meter hinter ihm riss indes Philipp Weigmann die Hände in den Himmel über Lemsdorf und schrie in voller Inbrunst ein langes „Ja“ über den Platz. Zwei Szenen zur gleichen Zeit, in denen das gesamte emotionale Repertoire des Fußballs abgerufen wurde. Dabei hatten sich Raugust und Weigmann mit ihren Mannschaften in den vorherigen 90 Minuten quasi freundschaftlich voneinander getrennt.