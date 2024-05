Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Als Sportpsychologen waren Matthias Wölfer und Oliver Malchau in dieser Woche nicht gefordert. Zwar steht seit dem 2:2-Unentschieden am Dienstagabend im Heimspiel gegen den SSV Gardelegen auch rechnerisch fest, dass der VfB Ottersleben wieder den Gang in die Fußball-Landesliga antreten muss. Doch das hat weder den Geschäftsführer Sport oder den Trainer noch die Mannschaft aus der Bahn geworfen. „Niemand ist in Tränen ausgebrochen“, sagt Wölfer. „Es war ja schon länger klar, wo der Weg hinführen würde.“