Nach dem verpatzen Nascar EuroSeries-Auftakt in Valencia will der 33-Jährige in Italien besser performen.

Magdeburg - Auf nach Italien! In Vallelunga versucht Dominique Schaak am zweiten Rennen-Wochenende (heute und morgen) sein Glück. Pech hatte der Rennfahrer beim Auftakt der Nascar EuroSeries schließlich genug. In Valencia nämlich. „Ich konnte ja das erste Rennen nicht bestreiten“, so Schaak, dessen Chevrolet Camaro V8 streikte. Nachdem Schaak sich verschaltet hatte. Mittlerweile dürfte ihm so etwas nicht mehr passieren. Das Unglück in Spanien ist somit längst vergessen.