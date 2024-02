Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Beim zweiten Team des 1. FC Magdeburg zeigt sich in dieser Oberliga-Saison eine große Qualität nach Rückschlägen. Denn auf Punktverluste (zwei Unentschieden und zwei Niederlagen) folgte immer ein Dreier. So soll es auch nach der jüngsten 2:3-Pleite beim Ludwigsfelder FC sein. Auf Platz zwei an der MDCC-Arena empfängt der Tabellenvierte an diesem Sonnabend den VfB Krieschow (fünfter Rang/Anpfiff: 13.30 Uhr). Pascal Ibold, der den FCM mit Petrik Sander trainiert, gefällt zumindest schon mal das Auftreten seines Teams in dieser Woche: „Die Jungs haben den Blick nach der Niederlage wieder schnell nach vorn gerichtet. Die Intensität im Training war unverändert hoch.“