Die Fermersleber warten seit Oktober auf einen Erfolg – zuletzt fehlte das Glück. Post SV Magdeburg ist in diesem Jahr noch ohne Punktverlust.

FSV 1895 Magdeburg will endlich wieder siegen

Magdeburg. - Erst zwei Siege konnten die Handballer des FSV 1895 Magdeburg in der Verbandsliga Nord in dieser Saison verbuchen und rangieren auf dem elften Tabellenplatz. Einen der Erfolge gab es allerdings gegen den HSV Haldensleben II, wo das Team am Sonnabend (17.15 Uhr) zum Rückspiel gastiert.