Bei der TSV Hannover-Burgdorf startet die A-Jugend des SC Magdeburg in den finalen Abschnitt des Spieljahres. Vorab kamen gleich acht Schützlinge von Julian Bauer in Liga drei zum Einsatz.

Viermal traf Noah Hensen, als sich der SCM und Hannover-Burgdorf in der Vorrunde begegneten. Nun folgt im Viertelfinale das Wiedersehen.

Magdeburg - Mit einem fulminanten 43:30-Erfolg hatten die A-Jugend-Handballer des SC Magdeburg die Bundesliga-Meisterrunde am 5. April abgeschlossen. Gerne hätten die Grün-Roten diesen Rückenwind direkt mitgenommen in die K.o.-Phase um die deutsche Meisterschaft – wenn da nicht wieder eine Unterbrechung gewesen wäre. „So langsam nerven die Pausen“, hatte sich Trainer Julian Bauer vor einigen Wochen über den zerstückelten Spielplan im Saisonendspurt beschwert. Die neuerliche Pause am vergangenen Wochenende nutzten Bauer und seine Schützlinge als Chance.