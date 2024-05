Bei der Gala in Regensburg stellen die SCM-Athleten eine Saisonbestleistung auf.

Lucien Berger nähert sich in kleinen Schritten der Norm für die U-20-WM.

Magdeburg - Im Endlauf ist sie leichtfüßig über die Tartanbahn gesprintet, hatte einen sehr guten Start erwischt, war sehr gut aus dem Block gekommen, konnte auf den letzten 30 Metern noch zusetzen. Kein Windstoß trieb Chelsea Kadiri vom SCM an, kein Lüftchen wehte ihr entgegen. „Sie ist sehr souverän 11,47 Sekunden gelaufen“, freute sich ihr Trainer Matthias Lindner über die Saisonbestleistung seines Schützlings und den Sieg bei der Sparkassen-Gala in Regensburg am vergangenen Wochenende.