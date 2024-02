MSC Preussen will in der Fußball-Verbandsliga den ersten Saisondreier landen, der SV Fortuna seine Chance gegen den Spitzenreiter nutzen. Nur Ottersleben läuft in der Fremde auf.

Magdeburg. - Der SV Fortuna hofft am Schöppensteg auf eine Überraschung gegen den Spitzenreiter. Der MSC Preussen peilt die ersten drei Saisonpunkte im Germer-Stadion an, der VfB Ottersleben rechnet sich trotz personeller Ausfälle Chancen in der Fremde aus. Am Sonnabend ab 14 Uhr sind die Magdeburger Fußball-Verbandsligisten im Abstiegskampf gefordert.