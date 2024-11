Magdeburg - So nah können Freude und Trauer beieinander liegen. Am Freitag war Phileas Daniel noch der gefeierte Mann bei der A-Jugend des SC Magdeburg, als er mit seinem elften Tor des Abends zwei Sekunden vor dem Ende zum 37:36-Erfolg im Bundesliga-Spitzenspiel beim THW Kiel getroffen hatte. Am Sonnabend nahm sich Daniel zwei Sekunden vor der Schlusssirene erneut den letzten Wurf – im Drittliga-Heimspiel der SCM-Youngsters gegen den DHK Flensborg. Doch dieser Versuch des Rückraum-Shooters wurde geblockt, so dass letztlich eine 39:40-Pleite auf der Anzeigetafel stand.

