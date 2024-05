Der VfB Ottersleben gewinnt in Tangermünde. MSC und Fortuna müssen sich geschlagen geben.

So lief es für die Magdeburger Verbandsligisten am Wochenende

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Der MSC Preussen ist seinem zweiten Erfolgserlebnis sehr nahe gekommen. Doch mit einem Doppelschlag des Gegners in der 80. und 81. Minute musste die zum letzten Mal von Dennis Kagelmann betreute Mannschaft die 29. Niederlage in der Fußball-Verbandsliga hinnehmen. Am Sonnabend trafen im Germer-Stadion Janek Hetke und Niklas Kern zum 2:0 (0:0) des VfB Sangerhausen, der den VfB Ottersleben auf dem ersten Abstiegsplatz damit auf zwölf Punkte Rückstand gehalten hat. Trotzdem sind die Ottersleber zufrieden aus dem Spieltag gegangen. „Es hat alles gepasst für einen gelungenen Auswärtsauftritt“, freute sich Trainer Oliver Malchau.