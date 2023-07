Die 31. Regionalmeisterschaft Ost in Brandenburg war der Saisonhöhepunkt für zehn Kanuten der TSG Calbe.

Bei den männlichen Schülern B im KIV sicherten sich Damon Alkewitz, Anton Tietze, Fabian Zilke und Arne Völz von der TSG Calbe über die 500 Meter lange Mittelstrecke die Bronzemedaille bei den Ostdeutschen Meisterschaften in Brandenburg.

Beetzsee/Calbe - clö/tzs

Dieser Wettkampf bestand aus 500 und 2000 Metern paddeln (für die Junioren auch noch 200 Meter und 1000 Meter) sowie einem Mehrkampf für die Schüler B und A.

Die Schüler A (2009 und 2010) hatten das vielseitigste Programm mit einem Mehrkampf über drei Tage (Donnerstag 100-Meter-Sprint; Freitag 1500-Meter-Lauf, Medizinballschocken und Sprung; Sonnabend 1000 Meter paddeln). Der Lauf hatte eine starke Wichtung. Das war der Grund, dass viele eher laufschwache Calbenser im letzten Drittel zu finden waren. Aber nicht alle. Paul Tietze (für das Kanuteam Sachsen-Anhalt startend) landete nach Platz zwei im Lauf, 22 im 100-Meter-Sprint KI, neun im Sprung und zwölf über die 1000 Meter im KI auf den 15. Platz (von 35).

Dauerrivale besiegt

Der Mehrkampf der Schüler B war etwas kleiner (Freitag 1000-Meter-Lauf und Kugelschocken; Sonnabend 2000 Meter im KI paddeln). Auch hier lag die Wichtung (50 Prozent) allein auf dem Lauf und erneut war der beste Sportler ein Tietze. Schon nach der Athletik lag Anton Tietze auf Rang eins, welchen er durch einen spannenden 2000-Meter-Kampf gegen seinen Dauerrivalen Fiete Sommer verteidigte und somit Ostdeutscher Meister im Mehrkampf wurde.

Bei den reinen Paddel-Wettkämpfen überraschten die Schüler B der TSG (welche zum Teil erstmalig dabei waren) mit hervorragenden Ergebnissen. Nahezu alle Sportler schafften es im Einer über 500 Meter in den Zwischenlauf, bei Teilnehmerfeldern von bis zu 50 Sportlern. Olivia Raschek, Mia Kühne und Damon Alkewitz (alle Jahrgang 2012) paddelten sich sogar in den Endlauf und errangen Platz sieben, neun und sieben. Anton Tietze (Jahrgang 2011) krönte die Einerleistungen der TSG und gewann Silber über die 500 Meter im KI.

Im Mannschaftsboot (500 Meter) ging es für die Calbenser weiter mit den Erfolgen. Der KII in der Besetzung Alkewitz-A.Tietze, als auch der KIV Alkewitz-A. Tietze-F. Zilke-Völz fischten sich Bronze aus dem Beetzsee.

Glanzvoller Abschluss

Über die Lange Strecke (2000 Meter) konnte KII oder KIV gefahren werden. Die Jungen gingen im KII an den Start. Hier stand am Ende wieder Anton Tietze zusammen mit Damon Alkewitz auf dem Treppchen – Silber. Sein Bruder Paul (Schüler A) legte eins drauf: Er erkämpfte sich Platz eins im KIV der männlichen Schüler A über 2000 Meter. Jasmin Schröder (Kanuteam Sachsen-Anhalt) saß auch im KIV über 2000 Meter und sicherte sich am Ende die Bronzemedaille (KIV weibliche Schüler A).

Nicht zu vergessen die Leistungen der beim SC Magdeburg trainierenden Calbenser. Sophie Beiche machte es sich auf dem Silbertreppchen gemütlich: Platz zwei im KI (1000 Meter), KII (500 Meter) und KIV (500 Meter).

Insgesamt gingen zwei Ostdeutsche Meister, fünf Mal Silber und drei Mal Bronze nach Calbe. „Ein hervorragendes Ergebnis und glanzvoller Abschluss der Frühjahrssaison 2023“, hieß es vom Verein.