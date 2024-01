Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Calbe. - Offiziell ist in der Ansetzung für die Sachsen-Anhalt-Liga-Handballer der TSG Calbe ein Heimspiel ausgeschrieben, allerdings müssen die Saalestädter am Sonnabend dennoch auf Reisen gehen. Weil in der heimischen Hegersporthalle ein Neujahrsempfang stattfindet, werden die Calbenser um 18 Uhr in der Elbe-Sporthalle in Glinde auf den HSV Haldensleben treffen. „Für einige Spieler wird es wohl eine Umstellung sein, in Glinde zu spielen. Für mich bleibt es ein Heimspiel und ich freue mich, als Trainer in der Halle an der Seitenlinie zu stehen, denn dort hat ja auch alles begonnen“, freut sich Calbes Coach Andreas Wiese auf die Reise zurück zu den eigenen Wurzeln.