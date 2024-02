Auf Linksaußen waren Tommes Reiner Vehse (am Ball) und Marcel Werner von Handball-Oberligist Rot-Weiss Staßfurt immer für ein Tor gut, konnten die Niederlage gegen Plauen-Oberlosa aber nicht verhindern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - Trotz eines guten Auftakts in das Spitzenspiel der Mitteldeutschen Handball-Oberliga musste sich der HV Rot-Weiss Staßfurt am Ende mit 29:35 (13:18) dem SV Plauen-Oberlosa geschlagen geben. Bis zum 5:3 nach sieben Minuten erwischten die Gastgeber einen guten Start, hatten dann aber vor der Pause ihre schwächste Phase, in der der Spitzenreiter sich einen Vorsprung herauswarf, den die Staßfurter nicht mehr aufholen konnten.