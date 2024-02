Staßfurts Florian Dobritz (Mitte) riss immer wieder Lücken in die Germania-Deckung um Marko Klaffke und Sebastian Scholz (rechts).

Staßfurt - Nach dem Kreisduell kamen Mario Kutzer, Trainer der zweiten Mannschaft des HV Rot-Weiss Staßfurt, und Bornes Coach Benjamin Prosowski ins Gespräch. „Wenn wir euch diese Saison schlagen hätten können, dann heute“, meinte Letzterer – und Kutzer wollte ihm nicht widersprechen. Immer größer wurden in den Tagen vor dem Aufeinandertreffen die Sorgenfalten mit Blick auf die personelle Lage der Gastgeber. Am Ende mussten mit Sam-Lukas Karpe und Till Specht zwei A-Jugendliche sowie Routinier Stefan Jedlitschka aushelfen, um überhaupt Wechselmöglichkeiten zu haben. Letztlich hatte es sich gelohnt, dass die Heimsieben kadertechnisch alle Hebel in Bewegung gesetzt hatte. Staßfurt II besiegte den SV Germania mit 30:26 (14:11).