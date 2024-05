Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Westeregeln. - „Wer nimmt an der Prüfung teil?“ Eine Nennung beim Pfingstturnier des Reit- und Fahrvereins Westeregeln sorgte am Sonnabend für einigen Gesprächsstoff unter den Teilnehmern aus der Region. Die kurzfristige Anmeldung von Harm Lahde für die Punktespringprüfung der Klasse S* am Sonnabend brachte internationales Flair in die Gemeinde Börde-Hakel. Der 37-Jährige kann auf zahlreiche große Erfolge zurückblicken, machte unter anderem Stute „Just A Dream“ 2021 zum Weltmeister der 7-jährigen Springpferde. „Wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass er bei unserem ,Dorfturnier’ vorbeigeschaut hat“, meinte Westeregelns Vereinschefin Andrea Ackermann später augenzwinkernd. Der Konkurrenz ließ er erwartungsgemäß keine Chance. Auf „Kingston de l'eau“ gewann er mit gut vier Sekunden Vorsprung auf Kristin Windisch aus Königsborn, die ihrerseits fünf Sekunden vor Platz drei lag.