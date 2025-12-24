Trotz strenger Sicherheitsauflagen erlebte Wernigerode 2025 einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. Was die Besucher in der Harz-Stadt begeisterte und sie nun noch bis zum Dreikönigstag 2026 erleben können.

Lichterhimmel und Wintermarkt: So geht der Weihnachtszauber in Wernigerode bis Januar weiter

Nach dem Ende des Wernigeröder Weihnachtsmarktes am 22. Dezember gibt es weiter Festtagsstimmung in der Harz-Stadt - auf dem Wintermarkt, der bis ins neue Jahr geöffnet ist.

Wernigerode. - Zufahrtssperren rund um die Altstadt nach dem Anschlag in Magdeburg, mehr Polizeipräsenz, Drohanrufe im Vorfeld – dennoch hat Wernigerode 2025 einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt erlebt, sind die Organisatoren von der städtischen Tourismus GmbH (WTG) überzeugt. Wer noch nicht genug hat von Lichterzauber und Glühwein, findet in der Harz-Stadt weiter Angebote.