SKV lässt einfach nicht nach

Chris Wilke spielt derzeit auf Topniveau. Er war in Hallbergmoos mit 675 Kegeln Tagesbester.

Hallbergmoos. - Trotz der feststehenden 18. Meisterschaft in Folge spielen die Zerbster Kegler vom SKV Rot Weiß weiter konzentriert auf Top-Niveau. Wie im Vorfeld durch Kapitän Timo Hoffmann angekündigt, mischten sich die frischgebackenen Champions League-Sieger nicht in den Medaillenkampf ein und sorgten mit einem deutlichen 6:2 (3893:3777)-Sieg in Hallbergmoos für noch mehr Spannung im Duell um Bronze.

Da nämlich Bamberg daheim deutlich gegen Plankstadt gewann, liegt jetzt die Victoria um zwei Tabellenpunkte und einen Mannschaftspunkt (MP) vor den Oberbayern aus Hallbergmoos.

Doch zuerst wollten die Rot-Weißen nach den beiden riesigen Erfolgen, feststehende Meisterschaft und Champions League-Sieg, auch in Hallbergmoos beweisen, wie gut sie drauf sind. Und das zeigten sie gleich von Beginn an. Robert Ernjesi (650:624) hatte Bojan Vlakevski beim 4:0 ebenso sicher im Griff, wie Tim Brachtel (3,5:0,5; 665:600) Dietmar Brosi und der Tagesbeste Christian Wilke (3:1; 675:668) seinen Nationalmannschaftskollegen Mario Nüsslein, den er im letzten Satz niederrang.

Damit war die Partie schon hier vorentschieden. Im zweiten Durchgang ließen sich zwar Igor Kovacic (1,5:2,5; 602:612) von Simon Axthelm und Michael Reiter (2:2; 636:654) von Lukas Funk noch abfangen, aber Teamchef Hoffmann bewies mit 665 Kegeln einmal mehr seine Klasse und wies das Duo Bogdan Tudorie/Tobias Kramer (1:3; 619) klar in die Schranken.

„Die Leistung hat absolut gepasst. Wir sind mit den Ergebnissen auch in der Breite sehr zufrieden, auch dass sich alle trotz der besonderen Situation wieder voll auf ihre Aufgabe konzentriert haben“, war Hoffmann mit den Resultaten der Spieler und auch dem Mannschaftsergebnis absolut einverstanden.

Das letzte Liga-Saisonspiel wollen die Zerbster dann am kommenden Samstag daheim im „Stadtwerke Kegelsportcenter“ gegen Bamberg ebenso souverän gestalten, um einerseits den Kampf um Bronze nicht zu beeinflussen, denn Hallbergmoos hat theoretisch beim durch einen 5:3-Sieg in Breitengüßbach feststehenden Vizemeister in Raindorf die Chance, Bamberg noch zu überholen.

Andererseits wollen sie natürlich die Stimmung in Zerbst zum Kochen bringen, denn nach der Partie steht nicht nur die offizielle Meister-Ehrung an.

„Wir, die Mannschaft, wollen den vielen Fans und Zuschauern, die uns immer so intensiv unterstützen, mit einer Meisterfeier bei Speis und Trank, teilweise finanziert aus der Teamkasse, einmal ganz herzlich danke sagen. Und Grund zum ausgiebigen Feiern haben wir nach den Erfolgen der letzten Wochen ja genug. Alle werden sehen, dass wir das auch sehr gut können“, freut sich Timo Hoffmann schon auf den gemeinsamen Bundesliga-Abschluss mit den SKV-Fans.

