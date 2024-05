Streit um ein Taubenhaus in der City | Sanierungspläne für Straßen am Brellin

sie ist am frühen Morgen schon mächtig ausgeschlafen, die Schafherde, die gerade erst ihre Weide am Umflutdeich bei Zipkeleben in Beschlag genommen hat. Die Schafe und Ziegen leisten hier ganze und vor allem wertvolle Arbeit beim Rasenmähen und Deichverdichten, indem sie einfach nur hin- und herlaufen und fressen. Herrlich!

Da kann man schon mal neidisch werden, weil man daheim im Vorgarten dieser Tage buchstäblich zusehen kann, wie der Rasen in die Höhe schießt. Nix mit Schafshilfe! Hier bleibt nur die Wahl zwischen eigener Laufarbeit mit klassischem Schiebe-Rasenmäher, Aufsitzmäher, Trimmer oder (schon moderner) dem kleinen Mähroboter, wobei letzterer unseren Schafen schon etwas näher kommt, da der kleine Automat vieles vom Mähwerk allein erledigt, während die Hausherren das Geld verdienen müssen.

Aber: In Sachen Charme-Offensive haben für mich am Ende doch die Schafe auf dem Deich die Nase vorn. Ihnen zuzuschauen ist einfach nur entspannend und man kann dabei auch noch die Natur genießen. Gut zu finden ist das Kleinod per Spaziergang oder Rad am östlichen Stadtrand gleich bei der frisch sanierten Steinernen Brücke (frei nur für Fußgänger und Radfahrer) Richtung Gübs.

Vielleicht etwas fürs kommende Wochenende – den Stadtlärm inklusive Rasenmäher-Krach einfach mal kurz hinter sich lassen.

In diesem Sinne herzliche Grüße für heuteIhre Jana Heute

Was der Tag bringt

Stadtrat: Mindestens zwei Entscheidungen, die ans Portemonnaie der Magdeburger gehen, stehen an diesem Donnerstag auf der Tagesordnung im Stadtrat: Es geht um höhere Hundesteuern und Änderungen bei den Abfallgebühren. Die Sitzung beginnt um 14 Uhr im Ratssaal des Alten Rathauses.

Rummelspaß: Die Magdeburger Frühjahrsmesse am Kleinen Stadtmarsch öffnet um 15 Uhr ihre Tore. Auf dem Rummelplatz geht's wieder rund mit diversen Fahrgeschäften. Auch jede Menge Leckereien warten auf die Besucher.

Stadtbesichtigung: Haben Sie zufällig Gäste zu Besuch oder einfach mal Lust auf eine entspannte Stadtbesichtigung? Dann bietet sich eine Rundfahrt durch das Dom- und Gründerzeitviertel an. Los geht es am Guericke-Denkmal/Alter Markt um 10, 11.30, 13 und 15.30 Uhr.

Kabarett: Für das Programm „An Mut sparet nicht noch Mühe“ in der Zwickmühle in der Magdeburger Leiterstraße stehen die letzten Vorstellungen im Mai- und Juni-Spielplan. So sind für diesen Donnerstag und Freitag, 3. Mai, sowie auch für den 22., 23., 24. und 25. Mai jeweils um 20 Uhr noch Karten erhältlich.

Die gute Nachricht

Elbauenpark: Die gute Nachricht des Tages kommt aus dem Elbauenpark. Wer beim Besuch der weiträumigen Parklandschaft mit dem Kleinen und Großen Cracauer Anger eine Pause benötigt, findet seit Kurzem neue Sitzgelegenheiten vor. Im Elbauenpark sind vier Wellenliegen aufgestellt worden. Die Finanzierung wurde mit Hilfe von Spenden realisiert. Anlässlich des diesjährigen Jubiläums – der Elbauenpark besteht jetzt seit 25 Jahren – wurde ein Sitzbankspendenprojekt aufgelegt. Geburtstagskinder brauchen zudem an ihrem Ehrentag keinen Eintritt in den Elbauenpark zu bezahlen. Das gilt laut Homepage des Parks auch für Eigenveranstaltungen.