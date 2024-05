Haben Sie Ihren Garten oder Balkon schon auf den Sommer eingestellt oder warten Sie die Eisheiligen ab? Die beginnen ja am Wochenende und könnten frisch Gepflanztes erfrieren lassen. Ich habe es gewagt. Mein Balkon steht seit ein paar Tagen voller Kräuter und blühender Stauden.

Ich liebe den Duft und das Summen der Hummeln, die sich schon in meinem Lavendel tummeln. Und ich kann die Kräuter für meine mediterranen Gerichte selbst ernten. Und die Temperaturen haben an manchen Tagen sogar zum längeren Verweilen im Outdoor-Wohnzimmer eingeladen. An die Vorstellung, diese ominösen Eisheiligen könnten mir mein Sommergefühl noch einmal rauben, mag ich nicht denken.

Was der Tag bringt

Theater: Im Magdeburger Schauspielhaus heute „Das Leben ein Traum" gezeigt. Beginn der Vorstellung im Schauspielhaus an der Otto-von-Guericke-Straße 64 ist um 19.30 Uhr.

Lesung: Eine Autorenlesung und ein Gespräch zum Roman „Die Rassistin“ von Jana Scheerer steht heute auf dem Programm des Moritzhofs am Moritzplatz. Beginn ist um 19 Uhr. Bei dem Buch handelt es sich um eine schwarze Komödie, die den Rückzug auf allzu bequeme Gewissheiten verweigert.

Party: Immer wieder dienstags öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.