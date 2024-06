Wenn der Nachbar kifft / Baustelle vor 100 Jahren im Vergleich - manche tun’s bei Hitze, andere bei Kälte, wieder andere bei jeder Wetterlage: Jammern! Gerade das Wetter bietet immer einen Anlass, sich darüber auszulassen, was für eine Zumutung das Leben auf unserer Erde doch ist. Vor wenigen Tagen war es der Regen und das urdeutsche Rumgestöhne über fehlende Sonne, jetzt jammern alle über die Hitze.

Das „schlechte“ Wetter ist bei uns Deutschen ständig Thema. In der Regel jammern wir über Dinge, die wir nicht ändern können. Neben Hitze, Kälte und Regen sind weitere beliebte Beispiele unsere Gesundheit beziehungsweise unsere Krankheiten, das Alter und das Verhalten der anderen.

Aber, mit Meckern wird es ja auch nicht kühler. Ja, es ist heiß. Alle schwitzen. So vergehen die Tage, der Sommer zerfließt. Dann, viel zu plötzlich, wird der Wind kälter, die Abende an der Elbe sind auch mit zwei Jacken nicht mehr wirklich erträglich und auf den Magdeburger Straßen liegt erstes Laub. Verpassen Sie nicht den Sommer und genießen Sie die Zeit.

Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende.

Viele Grüße

Michaela Schröder

Freizeittipps für den Sonnabend

Tag der Architektur: Seit 1996 wird am Tag der Architektur eine Reihe neuer Bauvorhaben der Öffentlichkeit im Rahmen von Führungen landesweit vorgestellt. Besichtigt werden kann an diesem Sonnabend in Magdeburg unter anderem das Sportzentrum am Heinz-Krügel-Platz 3 gleich neben dem Stadion zwischen 12 und 14 Uhr. Architekten für den im vergangenen Jahr fertiggestellten Neubau waren Duong Architekten aus Magdeburg, Bauherrin die Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg.

Führung: Zwar sind die Vorstellungen des Musicals "Love Never Dies" des Theaters Magdeburg auf dem Domplatz ausverkauft. Doch am 29.6. ist das Gelände von 17 bis 19 Uhr bei freiem Eintritt für Interessierte geöffnet.

Kinderfest: Die Kindertagsparty vom 1. Juni im Elbauenpark musste wegen Unwetterwarnung verschoben werden. An diesem Sonnabend soll sie nachgeholt werden. Dann steigt in der Tessenowstraße 7 eine große Rutschenturm-Party im Rahmen des 25. Parkgeburtstags. Los geht es um 11 Uhr auf dem Kleinen Cracauer Anger. Alle Kinder, die an diesem Tag den Park besuchen, sind eingeladen, sich nach Lust und Laune zu Hause zu verkleiden und am Rutschenturm mitzufeiern. Von 11 bis 17 Uhr geht es gemeinsam mit den Parkmaskottchen Elfi und Elbo für die Kinder auf eine rasante Rutschpartie. Mit dabei sind außerdem Darsteller des Vereins „Menschenzauber“ in Kostümen. Park-DJ Mike sorgt mit seiner Kinderdisco für tolle Stimmung und die Maskottchen verteilen Luftballons und bunte Stifte zur Kindertagsparty im Grünen.