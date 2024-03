man wünscht sich manchmal kindliche Neugier und Entdeckerfreude zurück. Und wie es der Frühling will – jüngst wurde ein solcher Moment zu einem gemeinsamen Erlebnis an der Terrassentür. Summend und brummend hatte sich wohl eine Hummelkönigin auf den Weg gemacht, um einen idealen Ort für ihren neuen Staat zu suchen. Nun ist der Raum hinter der Terrassentür wie auch die Zimmer hinter den übrigen Fenstern eines jeden Hauses kaum die beste Wahl, um dort einen Hummelstaat zu gründen, wo es nur so brummt. Doch – und das sei dem pelzigen Insekt mit seinem gedrungenen Körper und den vier emsig schwirrenden Flügeln allemal zugestanden - gucken wird man schon mal dürfen.

Kurz und gut: Ebenso neugierig wie die dicke Hummel auch der jugendliche Besuch: Was macht das Insekt hier, wieso sieht es so aus, wird es hier einziehen, kann es nicht stechen … All diese Fragen gepaart mit besagter kindlicher Entdeckerfreude, die ich auch einmal teilen konnte: War es doch die erste Hummel des Jahres an der Tür dieser Terrasse in Magdeburg.

Mit frühlingshaften Grüßen, Ihr Martin Rieß

Ausgehtipp für Magdeburg

Eine szenische Lesung steht am heutigen 27. März auf dem Programm der Feuerwache. Der Untertitel „Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat“. Drei Freundinnen, ein Küchentisch, vor den Fenstern die Nacht: Annett Gröschner, Peggy Mädler und Wenke Seemann reden. Weitere Informationen zu diesen Tipp uzum Ausgehen und weiteren Ideen für die Freizeit diesen Mittwoch gibt es auch auf der Internet-Seite der Magdeburger Volksstimme.