heute geht es um die Minze. Und um das Ende des Winters.

Aber von vorn: So langsam wird es Frühling. Bei den Meteorologen ja schon seit Beginn des Monats März, bei den Astronomen – für die gleiche Länge von Tag und Nacht ausschlaggebend ist – war am Donnerstag Frühlingsanfang.

Beim Blick ins Kräuterbeet im Norden Magdeburgs ist hingegen noch ein bisschen Winter. Denn nur vereinzelt lässt sich hier das erste Grün erkennen. Am vorwitzigsten ist die Melisse, vom Schnittlauch sind nur ein paar zarte Hälmchen zu erkennen. Ob der Fenchel den Winter überlebt hat, ist noch ungewiss.

Besonders spannend aber ist sicher die Minze. Die erscheint zuweilen ein wenig launisch. Das eine Jahr wuchert sie förmlich und man ist geneigt, sie mit dem Rasenmäher zu ernten. Das andere Jahr kümmert sie vor sich hin und möchte nicht so recht sprießen. Und dann gibt es gar Jahre, in denen sie vollkommen verschwindet und neu gepflanzt werden muss. Wie es nun in diesem Jahr wird? Unklar. Das wird erst der Frühling zeigen, wenn er denn so richtig angekommen ist.

Das ist los in Magdeburg

Kabarett: Der Kabarettist Christoph Fritz präsentiert diesen Freitag sein Programm „Zärtlichkeit“ im Theater in der Grünen Zitadelle, Breiter Weg 8A in Magdeburg. Beginn ist um 20 Uhr.

Telemann-Wettbewerb: Auch heute beginnt der 13. Internationale Telemann-Wettbewerb mit einer festlichen Eröffnungsveranstaltung im Gesellschaftshaus, Schinkelsaal, Schönebecker Straße 129 in Magdeburg. Die Veranstaltung findet von 17 bis 18 Uhr statt, der Eintritt ist frei.

Literaturtage: Die Landesliteraturtage 2025 stehen unter dem Motto „Grenzen.Los.Lesen“ und beginnen diesen Freitag mit einer feierlichen Eröffnungsveranstaltung im Gesellschaftshaus, Schönebecker Straße 129 in Magdeburg. Beginn ist um 18 Uhr.

Streetfood und Kreativmarkt: Vom 21. bis 23. März 2025 findet auf dem Domplatz in Magdeburg „Street Food on Tour meets Kreativmarkt“ statt, ein kreatives und kulinarisches Event, das Besucher auf eine Entdeckungsreise rund um die Welt entführt. Geöffnet ist am Freitag von 14 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seitezusammengestellt.

Songs: Die Musikerin To Athena tritt am heutigen Freitag im Moritzhof, Moritzplatz 1 in Magdeburg, auf. Beginn ist um 20 Uhr.

Konzert: Die Martin Rühmann Band tritt am Freitag, den 21. März, im Forum Gestaltung, Brandenburger Straße 10 in Magdeburg, auf. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Klassik: Im Opernhaus des Theaters Magdeburg findet am 21. März 2025 das 7. Sinfoniekonzert der Magdeburgischen Philharmonie statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Bereits um 18.45 Uhr gibt es im Café Rossini im Opernhaus eine Einführung mit Hintergrundinformationen zu den Werken und ihrem Komponisten.