es gibt ja dieses viel zitierte Klischee vom weltfremden Großstadtkind, das glaubt, dass Kühe lila sind. Wie ich jetzt leider aber feststellen musste, weiß selbst der ein oder andere Erwachsene nicht, wie Milch entsteht.

Viele sind der Ansicht, man bräuchte die Tiere nur auf die Weide zu stellen und schon würden sie Milch geben. Egal ob pur, zum Müsli oder weiter verarbeitet als Käse. Milch gehört für viele von uns zum Alltag. Die Fakten, wie Milch „gewonnen“ wird, sollte man daher auch kennen.

Kühe können nur dann Milch geben, wenn sie zuvor ein Kalb geboren haben. Damit wir aber Milch zum Trinken, für die Käse-, Joghurt- und Butterproduktion haben, werden Kuh und Kalb bereits kurz nach der Geburt voneinander getrennt. Das Kalb landet in der Regel nach ein paar Monaten auf der Schlachtbank. Kühe geben aber nach der Geburt eines Kalbes nur für etwa zehn Monate Milch. Darum müssen Milchkühe jedes Jahr ein Kalb gebären. Haben Sie es gewusst? Oder hat die Werbung ganze Arbeit geleistet?

Eine gute Restwoche wünscht

Michaela Schröder

Was der Tag bringt

Lesung: „Lassen Sie sich bei einer Tasse Kaffee von poetischen, witzigen, frechen und manchmal auch etwas frivolen Texten durch den Frühling begleiten. Es werden thematisch zum Frühling passende Texte von bekannten und weniger bekannten Autoren vorgetragen“, heißt es in einer Einladung der Stadtteilbibliothek Florapark. Beginn ist am heutigen Donnerstag um 15 Uhr in der Einrichtung im Olvenstedter Graseweg 37.

Film: Als Begleitprogramm zur Oper „Die Liebe zu den drei Orangen“ wird im Oli in der Olvenstedter Straße 25a in Magdeburg der Film „The Truman Show“ gezeigt. Er wurde im Jahr 1998 von Peter Weir in den USA gedreht. Unter anderem wirken Jim Carrey, Laura Linney und Ed Harris mit. Die Geschichte: Truman weiß von nichts. Weder, dass sein Leben 24 Stunden am Tag live im Fernsehen übertragen wird, noch, dass seine Welt bloß aus Kulissen besteht. Doch selbst ein Tor wie er muss irgendwann erkennen, dass hier nichts wahr, sondern alles Ware ist – und wir erleben ein Wunder von einem Film. Die Filmvorstellung beginnt heute Donnerstag um 19 Uhr.

Theater: Diesen Donnerstag wird im Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 um 19.30 Uhr eine Aufführung von Martin Sperrs Theaterstück „Jagdszenen“ gegeben. Das Stück ist für Personen ab 16 Jahren geeignet und erzählt die Geschichte von Abram, der wegen seiner Homosexualität ins Dorf Reinöd kommt. Die Dorfbewohner versuchen, ihn zu vertreiben, einschließlich seiner eigenen Mutter.