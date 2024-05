mit dem Aufstieg in die 1. Bundesliga hat es nicht ganz geklappt. Auch der Triumph im DFB-Pokal ist ausgeblieben. Beides wären schöne Geschichten in dieser besonderen Saison für den 1. FC Magdeburg gewesen.

Vor 50 Jahren feierten die Blau-Weißen mit dem Gewinn des Europapokals den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte. Am 8. Mai 1974 besiegten sie im Finalspiel in Rotterdam die Auswahl des AC Milan mit 2:0.

Beim Heimspiel am Freitag gegen Greuther Fürth kann nun der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga gesichert werden. Nach Jahren in Liga 3 und 4 etabliert sich der FCM damit als feste Kraft in der zweithöchsten Spielklasse.

Mehr noch: Nach Union Berlin ist der FCM die zweitbestplatzierte Traditionsmannschaft aus dem Osten im modernen Profifußball.

Das kommt auch daher, dass sich die Magdeburger Jungs immer auf ihre Fans verlassen können. Von Mittwoch bis Freitag dieser Woche wird jetzt zu „Fahnentagen“ aufgerufen.

Anhänger des FCM sollen ihre Fahnen und Schals herausholen und damit Balkone, Fenster oder die Masten in Kleingärten schmücken. Das blau-weiße Fahnenmeer gibt Rückenwind. Wie vor 50 Jahren.

Was der Tag bringt:

Einschränkung am Magdeburger Ring: Aufgrund von Asphaltarbeiten kommt es heute am Magdeburger Ring in Höhe der Anschlussstelle Salbker Chaussee zu einer Einschränkung. In der Zeit von 7 bis 16 Uhr steht stadteinwärts nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Zudem ist die Abfahrt zur Salbker Chaussee gesperrt. Im gleichen Zeitraum am Dienstag ist die Gegenrichtung betroffen. Umleitungen werden über die jeweils folgende Anschlussstelle und zurück ausgeschildert, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Gespräch zu Intel und Wasser: Der Autor und Performer Herbert Karl von Beesten ist heute um 17 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiter Weg 109 im Gespräch mit dem Gewässerbiologen Karsten Rinke, Leiter der Seenforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Es soll um die Wasserversorgung für die Intel-Ansiedlung am Eulenberg gehen.

Führung durch das Stasi-Archiv: Die Magdeburger Außenstelle des Stasi-Unterlagen-Archivs heute für Interessierte. Um 17 Uhr startet ein Rundgang in der Georg-Kaiser-Straße 7. Dabei können sich die Besucher einen Eindruck vom Umfang des Aktenbestandes der einstigen Bezirksverwaltung verschaffen. Gegen Vorlage eines gültigen Personaldokuments kann auch Akteneinsicht beantragt werden.