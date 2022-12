Halle (Saale)/DUR - Auch im Jahr 2022 müssen wir uns von bekannten und bedeutenden Persönlichkeiten aus Politik, Sport, Musik, Kunst- und Kulturszene und Sport verabschieden. Es folgt eine Übersicht der im Jahr 2022 verstorbenen Prominenten.

Welche Promis sind 2022 gestorben?

Dezember 2022

Prominente Todesfälle im Dezember 2022, o.v.l.: Ruprecht Eser, Wolf Erlbruch, Françoise Bourdin, Brocken-Benno; (unten v.l.:) Barbara Noack, Maxi Jazz, Irene Cara, Terry Hall. Fotos: dpa

November 2022

Zu den prominenten Todesfällen des Jahres 2022 gehören auch: o.v.l.: Rolf Kühn, Olivia Newton-John, Uwe Seeler, Roger E. Mosley; (unten v.l.:) Eva-Maria Hagen, Wolfgang Petersen, Heinz Behrens und Fritz Roth. Fotos: imago/dpa

Oktober 2022

September 2022

August 2022

Juli 2022

Zu den prominenten Todesfällen des Jahres 2022 gehören auch: v.l.: Mark Lanegan, Sally Kellerman, Ralf "Bummi" Bursy, Peter Merseburger; (unten v.l.:) Ned Eiseneberg, Ivan Reitman, Oliver Frank, Jamal Edwards. Foto dpa/imago

Juni 2022

Mai 2022

April 2022

Mitchell Ryan als Privatdetektiv Joe Dancer etwa im Jahr 1981: Ryan starb im März 2022. Foto: imago/united archives

März 2022

Mark Lanegans starb im Alter von 57 Jahren im Februar 2022. (Foto: dpa)

Februar 2022

Diese Prominenten gehören zu den Prominenten Todesfällen im Jahr 2022: Von links: Meat Loaf, Gerhard Roth, Gerd Schädlich, Ellen Tiedtke, Unten: Hans Neuenfels, Lata Mangeshkar, Ronnie Hellström. (Fotos: dpa)

Am 9. Januar starb „Full House“-Star Bob Saget. Er wurde 65 Jahre alt. Auch von Fußballer Hans-Jürgen Dörner mussten sich Familie, Freunde und Fans in diesem Jahr verabschieden.

Auch Meat Loaf ist am Anfang diesen Jahres gestorben. Er starb am 20. Januar 2022. Der US-Sänger wurde 74 Jahre alt. Er wurde mit Hits wie „I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)“ berühmt.

Diese Persönlichkeiten starben Anfang 2022: Von links: Boris Pfeiffer, Meat Loaf, Hans-Jürgen Dörner, Hardy Krüger, unten: Gaspard Ulliel, David Sassoli, Sidney Poitier, Nino Cerruti (Fotos dpa)

Januar 2022

