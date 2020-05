Ein Mann verursacht mit einem gestohlenen Auto einen Unfall und übergibt einen Koffer. Außerdem wurde ein toter Hund genauer untersucht.

Ein gestohlener Wagen und ein Koffer

Magdeburg l Eine mysteriöser Unfall ereignete sich gestern in Magdeburg. Ein Mann fuhr gegen einen Baum, verließ augenscheinlich unverletzt das Auto und entnahm dem Kofferraum einen Koffer. Diesen übergab der Mann einen Motorradfahrer. Die Polizei suchte später mit Hilfe eines Hubschraubers sowohl nach dem Pkw- als auch nach dem Motorradfahrer. Das Unfallauto war übrigens geklaut.

Spieler des FCM verzichten auf Gehalt

Die Spieler des 1. FC Magdeburg wollen auf 20 Prozent ihres Gehalts verzichten. Damit wollen sie dem FCM in der ungewissen Zeit, mit enormen Kosten und erwarteten Verlusten, helfen. Die Entscheidung fiel in der Corona-Pause. In dieser Zeit waren die Spieler des 1. FC Magdeburg in Kurzarbeit.

Polizisten unter Generalverdacht?

In der kommenden Woche soll in Berlin das bundesweit erste Landes-Antidiskriminierungsgesetz verabschiedet werden. Dieses sorgt unter anderem bei Polizisten für Unmut, denn laut dem Gesetz müsste künftig eine Behörde, die der Diskriminierung beschuldigt wird, diesen Vorwurf widerlegen. Sachsen-Anhalts Polizisten könnten so bei einem Einsatz in Berlin auch grundlos wegen Diskriminierung angezeigt werden. Denn noch dem neuen Gesetz müssen sie ihre Unschuld beweisen und nicht umgekehrt.

Der tote Hund im Koffer

In einem halbvergrabenen Koffer wurde Ende April bei Gardelegen ein toten Hund entdeckt. Das Sektionsergebnis liegt nun vor. Aufgrund des schlechten Erhaltungszustandes könnten jedoch keine Aussagen über die genaue Todesursache getroffen werden. Eine natürliche Todesursache kommt aber auch in Frage.

"Polizeiruf 110" sucht Wohnhaus für Film

Krimifans in Magdeburg aufgepasst: Wer sein Haus einmal im Fernsehen sehen möchte, kann sich jetzt bewerben, denn bald wird in Magdeburg wieder für den "Polizeiruf 110" gedreht. Dafür sucht das Team ein Einfamilienhaus, in dem gedreht werden darf. Ein paar Bedingungen muss es aber erfüllen: Es darf zum Beispiel kein Reihenhaus sein und sollte vor 1990 erbaut worden sein.