Nach einem Verkehrsunfall kommt es zu einer Prügelei. Kann ein Harzer Sternekoch in der Sendung "Küchenschlacht" morgen gewinnen?

Tritt Haseloff ein drittes Mal zur Wahl?

Tritt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) für die Landtagswahl 2021 an? Eigentlich sollte im Juni der Spitzenkandidat für die Landtagswahl im nächsten Jahr bekannt gegeben werden, aber der Termin ist auf den Herbst verschoben worden. Holger Stahlknecht, Innenminister und Landesvorsitzender, hatte bereits im März gesagt, dass er für den Posten zur Verfügung stünde. Haseloff hat sich bisher nicht öffentlich dazu geäußert.

Warum bleibt Magdeburger Lokal zu?

Das Magdeburger Lokal "Amsterdam" bleibt geschlossen und das obwohl doch die meisten Gastronomen ihre Restaurants nach der zweimonatigen Pause längst wieder geöffnet haben. Was steckt dahinter? Offiziell gibt es über die Gründe keine Auskünfte. Vermuten lässt sich, dass das Restaurant in der Olvenstedter Straße aufgrund einer Großbaustelle und der damit einhergehenden Sperrung zur Innenstadt bereits vor der Corona-Krise zu knabbern hatte.

Ein Verkehrsunfall mit Körperverletzung

Bei einem Verkehrsunfall in Thale (Landkreis Harz) wurde eine Person leicht verletzt. Nach dem Unfall kam es zu einem Streit zwischen den Unfallbeteiligten. Ein 30-Jähriger habe mindestens einmal auf den 52-Jährigen BMW-Fahrer eingeschlagen. Neben einer Verkehrsunfallanzeige, leitete die Polizei nun auch ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

Gewinnt der Sternekoch aus dem Harz?

Robin Pietsch, Sternekoch aus Wernigerode, tritt in dieser Woche in der beliebten Kochshow "Die Küchenschlacht" des ZDF gegen Nelson Müller und Cornelia Poletto an. Der 31-Jährige lag am Mittwoch noch in Führung, musste sich heute jedoch gegen Cornelia Poletto geschlagen geben. Noch ist jedoch nichts verloren. Wer den Sieg davonträgt, wird sich morgen entscheiden.

Tierhäuser im Zoo wieder offen

Der Magdeburger Zoo öffnet morgen wieder seine Tierhäuser und Spielplätze sowie das Streichelgehege. Das macht die 6. Landesverordnung zur Eindämmung des Coronavirus, die seit 28. Mai 2020 gilt, möglich. Nur das Affenhaus bleibt, zumindest am Pfingstwochenende, noch geschlossen.