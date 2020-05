Sachsen-Anhalts Gastronomen können hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Eine Petition fordert weniger Autos auf Magdeburgs Straßen.

Pläne für Öffnung der Gastronomie

Magdeburg l Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) hat am Dienstag in Magdeburg einen Plan für die Öffnung der Gastronomie in der Coronakrise vorgestellt. Demnach sollen Ferienhäuser und Wohnungen ab nächster Woche wieder vermietet werden können. Eine Woche danach dürfen auch Restaurants wieder den Betrieb 12aufnehmen.

Autofreie Straßen in Magdeburg

In der Corona-Krise werden vor allem in Großstädten Fahrspuren zeitweilig als Radfahrstreifen genutzt. In Magdeburg versuchen Initiatoren einer Petition, die Straßen der Stadt für den Fußgänger- und Radverkehr zu öffnen. Die Petition hat bereits mehr als 3400 Unterstützer. Eine Umsetzung der Forderungen sind derzeit aber noch ungewiss.

Friseure nehmen Arbeit wieder auf

In Sachsen-Anhalt werden wieder Haare geschnitten. Am Montag haben die Friseurmeister ihre Salons erstmals seit rund sechs Wochen für ihre Kunden geöffnet. Auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) war einer der ersten Kunden. Von der Schließung der Salons waren rund 2500 Angestellte betroffen.

Notbetreuung in Horten geregelt

Nachdem eine Vereinbarung gefunden wurde, den Schulunterricht wieder zu beginnen, hat das Sozialministerium einen Erlass beschlossen, der die Notbetreuung in den Horteinrichtungen von Sachsen-Anhalt regelt. Die Vorraussetzungen für die Anmeldung zur Notbetreuung sind die Gleichen, wie in Kitas und Kinderkrippen.

Magdeburg bekommt ein Autokino

Es kommt ein wenig Abwechslung in den Corona-Alltag der Magdeburger. Am 15. Mai 2020 wird auf dem Messeplatz der Elbestadt ein Autokino eröffnet. Dort werden bis zu 350 Autos Platz haben. Auf einer 100 Quadratmeter großen Leinwand werden dann täglich Filme gezeigt.