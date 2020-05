Während ein Mann mit seinen 69 Marihuana-Pflanzen unterwegs ist, bereiten sich Eltern auf die geplante Kita-Öffnung in Sachsen-Anhalt vor.

Neue Kita-Regeln

Nach Pfingsten werden die Kitas in Sachsen-Anhalt wieder ihren Regelbetrieb aufnehmen. Dabei sollen möglichst viele der Angebote draußen stattfinden. Außerdem soll die Betreuung in festen Gruppen stattfinden und die Abstandsregeln im Kontakt mit Eltern und Mittagsversorgern eingehalten werden. Ab 2. Juni soll jedem der 151.000 Kinder mit einem Betreuungsvertrag der Weg in Kita oder Hort wieder offen stehen.

Hygiene-Auflagen in Schulen

In Sachsen-Anhalt soll Normalität an Schulen einkehren, doch die Hygiene-Auflagen sind so gut wie gar nicht zu halten. Dietrich Lührs ist Schulleiter in Magdeburg und hat festgestellt, dass der Mindestabstand vor und nach dem Unterricht meist nicht eingehalten wird.

War es wieder der Feuerteufel?

Bei einem Scheunenbrand in Arneburg (Landkreis Stendal) ist in der Nacht ein Sachschaden von etwa 250.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr hält Brandstiftung für möglich.

69 Marihuana Pflanzen on Tour

Sollte das wohl eine Marihuana-Plantage werden? Die Polizei erwischte einen Bahnreisenden mit 69 der illegalen Pflanzen zwischen Magdeburg und Stendal. Der 35-Jährige war am Wochenende von Magdeburg aus Richtung Stendal unterwegs gewesen und ist den Beamten wegen starken Marihuana-Geruchs aufgefallen.