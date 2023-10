Ob an Silvester mit Kind und Frau, beim Anstoßen in der regionalen Sektkellerei, bei einer Touri-Tour durch Magdeburg, im Urlaub, in Japan mit der Gold-Medaille in der Hand oder beim Sport - Sachsen-Anhalts Prominente zeigen sich auf Instagram vielseitig, nahbar und mit viel Liebe zu ihrer Heimat.

Kai Pflaume, Linda Hesse & Co. - So zeigen sich Sachsen-Anhalts Promis auf Instagram

Magdeburg - Er stand auf den Bühnen dieser Welt, gefeiert von kreischenden Fans und hing vermutlich in Tausenden Teenager-Zimmern auf Postern an den Wänden. Heute geht er Pilze sammeln oder steht in seiner Küche in seinem Haus in Magdeburg und dreht Koch-Videos.