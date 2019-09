In Sachsen-Anhalt wird an über 200 Orten Geschichte zum Anfassen geboten - fünf Denkmäler stellt die Volksstimme vor.

Havelberg l Im Sonnenhaus in Havelberg herrscht dieser Tage emsiges Treiben. Es wird gewerkelt und geputzt, was das Zeug hält. Premierenfieber macht sich bei den Eigentümern Fabian und Barbara Hallmann breit. Sie und ihre drei Kinder sind gleichzeitig Bewohner des 1735 erbauten und nunmehr in neuem Glanz erstrahlenden Fachwerkhauses. Der Grund für die Aufregung: Am „Tag des Denkmals“ am Sonntag werden die vier individuell, mit viel Liebe zum Detail gestalteten Gästezimmer eingeweiht. In diesen können Besucher der Stadt künftig übernachten.

Hinter dem ursprünglich aus der altmärkischen Iden stammenden Paar liegen Tausende Stunden (Hand)-Arbeit. 2015 nach Sachsen-Anhalt zurückgekehrt, hatten es das bereits seit längerem leerstehende Fachwerkhaus, das einst das Pfarrhaus der Stadtkirche war, von privat gekauft. Es war Liebe auf dem ersten Blick sagen beide, die selbst angepackt haben, um die 380 Quadratmeter Nutzfläche samt eingefriedetem Garten nach und nach wieder flott – und (seit 2018) bewohnbar zu machen.

Als Architekt ist Florian Hallmann vom Fach. Das machte die Mission, einem alten Haus neues Leben einzuhauchen, zwar einfacher – aber nicht billiger: „Es steckt viel Barockes in dem Haus. Deswegen war uns bei der denkmalgerechten Sanierung und Nachbildung daran gelegen, viel von der originalen Bausubstanz zu erhalten - gerade auch bei den Gästezimmern.“ So ein ehrgeiziges und ökologisch nachhaltiges Bau-Projekt verschlingt Unsummen, deshalb sind die Hallmanns froh, dass zu der Riesenportion an Eigenleistungen und -mitteln auch Fördergelder bewilligt wurden: Für die Fassade gab es 90.000 Euro, für den Innenausbau 40.000 Euro. Letzteres floss in die Gästezimmer, von denen jedes einen barocken Zuschnitt sowie ein eigenes Bad hat und unterschiedlich – auch in der Farbe - gestaltet ist. Wie das Ganze „in natura“ aussieht, davon kann man sich am Sonntag von 13 bis 17 Uhr einen Eindruck verschaffen.