In Sachsen-Anhalt wird an über 200 Orten Geschichte zum Anfassen geboten - fünf Denkmäler stellt die Volksstimme vor.

Ziemendorf l Kann aus einer ehemaligen Grenzkaserne im Sperrgebiet ein „Paradies“ für Mensch und Tier werden? Die Antwort ist ein klares „ja“ – wenn man Visionen hat, wie Erwin Schmid und seine Frau Andrea, die deutsche Einheit als „Wunder“ begreift und die gemeinsame Geschichte lebt. Unter diesen Blickwinkeln gelang es den aus dem bayrischen Tegern stammenden Ehepaar („Wir sind keine Wessis, wir sind Südis“), mit ihrem Ziemendorfer Pferde- und Freizeitparadies eine Brücke zwischen Tourismus und Humanismus zu schlagen.

Vor 15 Jahren ersteigerte Erwin Schmid die 2800 Quadratmeter große, in der Nähe des Arend- see gelegen Ex-Kaserne. Zum Vorhaben, an dem geschichtsträchtigen Ort eine weltoffene Pension zu eröffnen und „Reiten ohne Grenzen“ anzubieten, kam mehr. Denn der 61-jährige Unternehmer sah sich auch den inneren Werten des Plattenbaus verpflichtet. Gemeint sind die Orginalwandbilder von Soldatenpatrouillen der NVA-Grenztruppen. Schmid hatte die Idee, diese zu erhalten und den 30 Artikeln der Menschenrechte der Vereinten Nationen gegenüberzustellen – symbolisch verbunden durch ein „Grünes Band“. So entstand das „Treppenhaus der Menschenrechte“ – zu sehen am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.