In einer Kita in Halberstadt ist ein Kind an Corona erkrankt. Außerdem wurde ein Fasan aus einem Tiergarten gestohlen.

