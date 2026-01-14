Magdeburg/vs - Das Gerücht hat sich hartnäckig gehalten, jetzt ist es offiziell: Nikola Portner verlässt zum Saisonende den SC Magdeburg. Das teilte der Handball-Bundesligist am Mittwoch mit. „Unsere Absicht war es, den Vertrag mit Nikola bis zum Laufzeitende 2027 zu erfüllen. Niko hat sich allerdings anders entschieden“, erklärte SCM-Geschäftsführer Marc-Hendrik Schmedt.

Die Grün-Roten sind nunmehr auf dem Torwartmarkt aktiv auf der Suche nach einem Nachfolger. Neben Portner verlässt bekanntlich auch Sergey Hernandez nach dieser Serie den Verein in Richtung FC Barcelona. Nach der zwischenzeitlichen Verpflichtung des Kroaten Matej Mandic soll Dominik Kuzmanovic vom VfL Gummersbach als neuer Torhüter auf der Kandidatenliste des SCM stehen.

Portner war zur Saison 2022/23 vom französischen Club Chambery Savoie HB zum SCM gewechselt und durfte zahlreiche Titel bejubeln – unter anderem den Gewinn der Champions League. Rückwirkend zum 10. März 2024 musste er bis Mitte Dezember des vergangenen Jahres eine Dopingsperre absitzen. Seither ist er wieder spielberechtigt.