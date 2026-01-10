Gleich drei Einsätze beschäftigten die Kameraden am Freitag und Sonnabend – von einem festgefahrenen Rettungswagen bis zu einem Küchenbrand und einem Verkehrsunfall.

Genthin - Ein winterliches Wochenende hielt die Genthiner Feuerwehr in Atem: Unter anderem sorgte dabei Sturmtief „Elli“ am Freitag und Sonnabend für kleinere, aber anspruchsvolle Einsätze auf den Genthiner Straßen.

Bereits am Freitagabend (9. Januar) war die Feuerwehr zum ersten Mal alarmiert worden. Gegen 22.30 Uhr kam die Meldung „Rettungswagen steckt im Schnee fest“. In der Schillerstraße konnte ein Rettungsfahrzeug aufgrund dichter Schneeverwehungen seine Fahrt nicht fortsetzen. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Kräften zur technischen Hilfeleistung aus und befreite den Wagen aus seiner misslichen Lage. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz erfolgreich beendet.

Zwei Einsätze der Feuerwehr hintereinander in Genthin

Kaum Zeit zum Durchschnaufen blieb den Feuerwehrleuten am Sonnabend: Gegen 15 Uhr ertönte erneut der Alarm – dieses Mal im Rotdornweg. Ein ausgelöster Heimrauchmelder sorgte für Aufregung in einem Mehrfamilienhaus. Zum Glück stellte sich schnell heraus, dass kein gefährlicher Brand vorlag: Angebranntes Essen auf dem Herd hatte den Alarm verursacht. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich, belüftete die Wohnung und konnte danach zügig wieder einrücken.

Nur kurze Zeit später, um 15.30 Uhr, folgte der nächste Einsatz. Im Kreuzungsbereich Friedenstraße/Dürerstraße hatte es bei Straßenglätte einen Verkehrsunfall eines Kleintransporters mit einem Auto gegeben. Dabei liefen laut Feuerwehr Betriebsmittel aus, die von der Feuerwehr abgestreut und aufgenommen wurden. Die Unfallstelle wurde abgesichert, und nach rund 50 Minuten konnte der Einsatz abgeschlossen werden.