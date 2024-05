Grabow - Die Grabower Kindertagesstätte „Bussi Bär“ darf sich über ein „Gemüsebeet für Kids“ der Edeka-Stiftung freuen. Ein zuvor gestellter Antrag für das Projekt „Gemüsebeete für Kids“ war erfolgreich gewesen. Petra Pohl und Sylvia Grafenberger sowie Edeka-Patin Silvia Garzinski bauten es für die Mädchen und Jungen auf. „Diese Aktion soll auch mit dazu beitragen, den Kindern zu vermitteln, wo das Obst wächst. Denn es wächst nicht bei Edeka an der Kasse“, so Petra Pohl. Nach dem Aufbau kamen 13 Säcke zu je 60 Litern Erde in das Gemüsebeet.

Zuerst geschaut

Nun durften auch die Mädchen und Jungen, die schon mit Begeisterung zugeschaut hatten, an der Bepflanzung des Beetes mitwirken. Zunächst säten die kleinen „Bussi Bären“ Radieschen und Mohrrüben aus. Anschließend setzten sie auch noch Schlangengurken, roten und weißen Kohlrabi sowie Blatt- und Eisbergsalat in das Gemüsebeet. Nachdem die Düngerstäbchen in die Erde gedrückt waren, wurde das Gemüsebeet gegossen.

Nun liegt es an den Mädchen und Jungen, das Beet jeden Tag zu pflegen, um dann richtig ernten zu können. Auf dem benachbarten Hochbeet, welches die Kinder auch schon bepflanzt hatten, können wohl bald die ersten Erdbeeren geerntet werden.

Nachdem alle Gemüsepflanzen ausgesät beziehungsweise eingepflanzt waren, wurde kräftig durch die „Bussi Bären“ gegossen. Foto: Bettina Schütze

Urkunde für jedes Kind

Zum Abschluss erhielt jedes „Pflanz-Kind“ eine Teilnahme-Urkunde. Das Projekt „Gemüsebeete für Kids“ wurde im Jahr 2008 im Rahmen der Initiative „Aus Liebe zum Nachwuchs“ ins Leben gerufen.

Seither lernen Vorschüler und Vorschülerinnen in Kindergärten und -tagesstätten im ganzen Land spielerisch und mit allen Sinnen am eigenen Hochbeet, wie Gemüse wächst und gedeiht.