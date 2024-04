Eine der Hauptacts beim Metal Frenzy 2024 in Gardelegen: die Band Subway To Sally.

Gardelegen - Auch in diesem Sommer geht es in Gardelegen wieder rund, wenn sich die große Fläche am Erlebnisbad Zienau in eine Festival-Wiese für Fans der harten Riffs und Drums verwandelt, nämlich für das Gardelegener Metal Frenzy 2024. Das zehnte seiner Art.