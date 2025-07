Musik, Technikgeschichte und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 1. August 2025, bereichert.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Veranstaltungen und Freizeit am Freitag

"Voice of Summer" spielen in Magdeburg.

Magdeburg - Auch Freitag, der 1.8.2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

„Voice of Summer“ in der Magdeburger Festung Mark

Die Band „Voice of Summer“ gibt am 1.8. in der Festung Mark ein Konzert mit handgemachtem Classic Rock und dreistimmigem Gesang. Entstanden im Frühsommer 2024, hat sich das Trio rund um Steve Carlin, Jörg „Flunder“ Hering und Andy Böhm binnen kürzester Zeit zu einem Geheimtipp der Livemusikszene entwickelt.

Ihr Programm ist eine musikalische Zeitreise durch die größten Songs von Legenden wie den Eagles, Traveling Wilburys, Tom Petty, Eric Clapton, CCR, Rolling Stones und vielen mehr – präsentiert mit viel Gefühl, Groove und harmonischer Präzision.

Steve Carlin, Sänger und Drummer aus Neuseeland, ist international erfahren und war unter anderem Hauptdarsteller in Musikproduktionen wie „Sinatra Lives!“ und „Vegas Nights“. Er bringt über 25 Jahre Bühnenerfahrung aus Neuseeland, Australien, Großbritannien und den USA mit. „Flunder“, der charismatische Singer-Songwriter aus Deutschland, ist seit 1995 hauptberuflich auf der Bühne zu Hause. Mit Gitarre, Mundharmonika und seiner markanten Stimme interpretiert er Songs mit Tiefe – mal sanft, mal kraftvoll. Andy Böhm, bekannt aus der bayerischen Rockszene, komplettiert das Trio am Bass. Der erfahrene Musiker tourte mit diversen Bands durch Europa und ist für seinen melodischen Stil und seinen warmen Gesang bekannt.

Voice of Summer spielen diesen Freitag, 1. August, ab 20 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall.

„Das Beat“ in der Magdeburger Datsche

Berlin ist seit Jahrzehnten ein Schmelztiegel musikalischer Experimente – und „Das Beat“ sind ein Paradebeispiel dafür, wie aufregend dieser Schmelzprozess klingen kann. Station macht die Formation am morgigen Freitag in der Datsche.

Das Duo, bestehend aus der Sängerin und Performerin Eddie Rabenberger und dem Produzenten DJ Kirby (bürgerlich Alexander Cowan), hat sich 2021 in der Hauptstadt zusammengefunden. Ihre Musik oszilliert zwischen deutschem New Wave, Italo-Disco, Dark Indie und tanzbarem Electro-Pop – und ist dabei alles andere als nostalgisch. Schon der Name ist ein ironisches Spiel mit Sprache und Rhythmus: „Das Beat“ verweist auf den treibenden Puls ihrer Musik ebenso wie auf die lakonische Kühle der deutschen Elektroniktradition. Rabenbergers Gesang – oft auf Deutsch, manchmal auf Englisch – pendelt zwischen Gesang, Sprechstimme und expressiver Theatralik.

In ihren Songs flüstert, schreit oder singt sie von urbaner Sehnsucht, flüchtiger Liebe und der absurden Romantik der Großstadt. Die Musik von Das Beat ist in Bewegung – ein permanenter Fluss aus analogen Synths, funkelnden Gitarrenriffs und minimalistischem Schlagwerk. Dabei bleibt der Sound stets körperlich spürbar: Die Beats sind gemacht für den Club, der Gesang für die Bühne – und die Gesamtästhetik für ein Publikum, das gerne tanzt, aber auch gerne hinschaut.

Produziert wird das Projekt maßgeblich von DJ Kirby, der zuvor durch seine Arbeit bei „Blue Hawaii“ und mit „Brutalismus 3000“ bekannt wurde. Diese Einflüsse hört man: Der Sound ist kühl, kontrolliert und gleichzeitig voller Energie. Das 2025 erschienene Debütalbum „Frau Fatal“ ist eine Art Manifest der Ambivalenz – ironisch, sinnlich, schillernd. Mit Tracks wie „Hopeless Romantik“, „Endstation Liebe“ oder „Wrestling My Mind“ hat sich das Duo einen Namen gemacht. Das Beat sind keine Retroband. Sie spielen mit Stilzitaten, ohne sich ihnen unterzuordnen. Sie holen sich den Geist der 1980er – Nico, Gina X, DAF – und bringen ihn in ein Berlin, das heute lebt, tanzt, zweifelt und glitzert.

Das Beat spielen diesen Freitag, 1. August, ab 20 Uhr in der Datsche auf dem Gelände an der Karl-Schmidt-Straße 42.

„#Schwarze Schafe“ – Berliner Sommerwahnsinn auf der großen Leinwand im Magdeburger Moritzhof

Skurril, wild und herrlich überdreht: Mit „#Schwarze Schafe“ bringt Regisseur und Autor Oliver Rihs eine urbane Komödie ins Kino, die den ganz normalen Wahnsinn der Hauptstadt mit viel Humor und einem Hauch Gesellschaftskritik einfängt. Der deutsche Spielfilm (2025, FSK 16) wird derzeit m Magdeburger Moritzhof gezeigt. Gezeigt wird er unter anderem an 29.7. und 2.8. um 20.30 Uhr, am 30.7. ab 17.45 Uhr, am 31.7. und am 1.8. um 20.15 Uhr sowie am 3.8. um 18.30 Uhr.

In 93 rasanten Minuten führt der Film quer durch die Extreme eines heißen Berliner Sommers: Ein Clan-Chef aus Neukölln entdeckt plötzlich den Klimaschutz, eine Genderpuppen-Erfinderin verliert sich mit Spielzeugpistole und neuer Flamme im Grunewald, während ein Balkon-Imker mit überdrehten Bienen zu kämpfen hat. Mittendrin: Ein Fischer, der aus invasiven Sumpfkrabben nachhaltige Snacks kreieren will. Ihre Verbindung? Der unerträgliche Sommer, die Sehnsucht nach Regen – und jede Menge absurde Wendungen.

Mit Jella Haase, Yasin El Harrouk, Jule Böwe, Frederick Lau, Milan Peschel, Narges Rashidi und Marc Hosemann versammelt der Film ein hochkarätiges Ensemble, das dem Geschehen Witz, Tempo und Tiefgang verleiht. Rihs lässt seine Protagonist:innen mit den großen Themen der Zeit ringen: Klima, Identität, Konsum, Überforderung – und doch bleibt alles leichtfüßig, charmant und überraschend menschlich.

United Earth live im Machwerk Magdeburg

Ein Abend voller grooviger Sounds und musikalischer Leidenschaft erwartet Besucher am Freitag, den 1. August, wenn die Band United Earth ab 20 Uhr im Machwerk am Breiten Weg 114a auftritt.

Das Trio, bestehend aus Sebastian Szibor (Gesang, Gitarre), Yevgen Shtepa (Bass) und Lars Jähner (Schlagzeug), hat sich in der regionalen Musikszene längst einen Namen gemacht. Mit ihrer stilistischen Mischung aus Rhythm’n’Blues, Soul und Rock’n’Roll bringen die drei erfahrenen Musiker nicht nur handwerkliches Können, sondern auch spürbare Spielfreude auf die Bühne.

Im Mittelpunkt stehen die Eigenkompositionen von Frontmann Szibor – unverkennbar inspiriert von Ikonen wie Robert Cray, Keb’ Mo’, Doyle Bramhall II, B.B. King oder Ray Charles. Dabei treffen gefühlvolle Melodien auf energetische Grooves und machen jedes Stück zu einem authentischen Erlebnis.

Ergänzt wird das Repertoire durch neu interpretierte Bluesklassiker von Legenden wie Muddy Waters, Howlin’ Wolf oder Elmore James. United Earth versteht es, den Songs durch kreative Arrangements und improvisierte Passagen eine eigene Handschrift zu verleihen – ohne den Respekt vor dem Original zu verlieren.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Die großen Museen in Magdeburg haben auch am Karfreitag geöffnet. So auch das Technikmuseum.

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Tickets gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Das Gespenst von Canterville" um 20.30 Uhr im Insel Theater in der Zollstraße 19.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Restkarten erhältlich.