Ausgehen in Magdeburg: Veranstaltungen und Events am Montag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 10. Februar 2025, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Veranstaltungen in Magdeburg am Dienstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Mittwoch

Veranstaltungen in Magdeburg am Donnerstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Freitag

Veranstaltungen in Magdeburg am Samstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Sonntag

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Ausstellung "Die Schönheit der Fotografie" im Magdeburger Allee-Center

Das untere Geschoss des Allee-Centers Magdeburg wird vom 10. Februar bis zum 15. März 2025 zum Schauplatz einer Fotografie-Ausstellung. Die gezeigten Werke erfassen unter dem Titel "Die Schönheit der Fotografie" unterschiedliche Facetten der Fotografie, darunter Landschaftsaufnahmen, Porträts und Momentaufnahmen. Die Ausstellung bietet eine Gelegenheit, verschiedene Stile und Perspektiven kennenzulernen und sich intensiv mit der Kunstform Fotografie auseinanderzusetzen.

Mit der Ausstellung wird sowohl Künstlern eine Plattform geboten als auch der Austausch zwischen Kunst und Publikum gefördert. Die Werke werden im Rahmen eines Wettbewerbs mit vier Kunstpreisen ausgezeichnet. Zwei Preise werden durch eine Jury aus Experten vergeben. Der dritte Preis ist ein Publikumspreis, bei dem die Besucher die Möglichkeit haben, ihre Lieblingswerke zu wählen. Darüber hinaus gibt es den Allee-Center-Preis in dem es um das Center geht.

Interessierte Käufer haben die Möglichkeit, ausgestellte Werke zu erwerben. Dies bietet eine Gelegenheit sowohl für erfahrene Kunstsammler als auch für Neueinsteiger, ihre Sammlung um einzigartige Fotografien zu erweitern. Alle Werke werden zu fairen Preisen angeboten.

Die Eröffnungsveranstaltung findet am 10. Februar 2025 um 18 Uhr im Basement des Allee-Centers Magdeburg statt. Besucher haben die Gelegenheit, sich einen ersten Eindruck von der Ausstellung zu verschaffen und mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen.

Optische Messungen stehen im Fokus an der Uni Magdeburg

Am Montag, 10. Februar, findet an der Uni Magdeburg eine öffentliche Vorlesung zum Thema „Eine kleine Geschichte der optischen Messverfahren“ statt.Im Rahmen der Habilitation der Ingenieurin Katharina Zähringer an der Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik sind Interessierte herzlich in das Gebäude 10 (Raum 111) eingeladen.

Die Vorlesung beginnt um 9 Uhr, der Eintritt ist kostenfrei.

"Feste & Freunde" im Magdeburger Moritzhof

Der Film "Feste & Freunde" aus dem Jahr 2024 unter der Regie von David Dietl erzählt die Geschichte von Ellen, die bei der Silvesterfeier 2019 ihrer besten Freunde ein Geheimnis mit sich trägt. Sie hat eine Affäre mit Sebastian, den sie für ihre große Liebe hält, obwohl er verheiratet ist. Zwischen den Gästen der Feier kommt es zu Spannungen und tiefen Gefühlen. Es knistert zwischen Rolf und Dina, während Mareike und Adam sich streiten. Maya wünscht sich Kinder, während Natalie sich noch nicht entscheiden kann. Max, der auftaucht, gesteht Ellen seine Liebe, doch sie kann ihn nicht in ihr Leben lassen.

Im Verlauf der Jahre werden weiterhin Feste gefeiert, bei denen gelacht, gestritten und geheiratet wird. Es gibt Geburten und Trennungen, aber der wahre Wendepunkt kommt durch einen Schicksalsschlag, der die Protagonisten daran erinnert, dass das Leben intensiv gelebt werden muss – und zwar mit den besten Freunden und im Hier und Jetzt. Der Film ist eine Tragikomödie, die durch ihren Charme und ihre Wärme die Zuschauer in eine tiefere Reflexion über das Leben und die zwischenmenschlichen Beziehungen führt.

In Magdeburg wird der Film im Moritzhof am Moritzplatz 1 gezeigt. Termine sind am 4.2. um 20 Uhr, am 5.2. um 15.30 Uhr, am 6. und 13.2. um 18 Uhr, am 8.2. um 16.45 Uhr, am 10. und 18.2. um 16 Uhr, am 12.2. um 18.15 Uhr, sowie am 20.2. um 17.30 Uhr.

Kant-Ausstellung in Magdeburger Universitätsbibliothek

Die „Arbeitsstelle Buchreihenforschung“ präsentiert derzeit eine Ausstellung in der Universitätsbibliothek, die sich mit Immanuel Kants Werk „Zum ewigen Frieden“ beschäftigt. Ursprünglich bis Ende Februar geplant, wurde die Ausstellung bis zum 31. März verlängert. Eine Finissage mit Vorträgen und Musik ist ebenfalls in Planung, teilt die Universität Magdeburg mit.

Die Ausstellung präsentiert Ausgaben von Kants 1795 erschienenem Friedensentwurf aus Buchreihen der Ute und Wolfram Neumann-Stiftung. Anhand der Exponate aus den wichtigen staats- und weltpolitischen Phasen von der Gründerzeit bis in die Gegenwart zeigt sich die Vielfalt an Bedeutungs- und Funktionszuschreibungen der Friedensschrift im Kontext des kulturpolitisch und für den Literaturmarkt relevanten Mediums der Buchreihen.

"Gestohlene Kinder" in der Magdeburger Stadtbibliothek

Die Ausstellung "Gestohlene Kinder" wird derzeit in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 gezeigt. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 10 bis 19 und Sonnabend von 10 bis 13 Uhr.

Die Ausstellung zeigt, wie Familien und Gemeinschaften im 20. Jahrhundert durch die Wegnahme von Kindern zerstört wurden. Für diese Ausstellung werden Biographien von Betroffenen aus Kanada, Deutschland, der Sowjetunion, Spanien, Argentinien und El Salvador in ihrem jeweiligen historischen Kontext vorgestellt.

Das nationalsozialistische Deutschland verschleppte im Rahmen seines rassistischen Eroberungs- und Vernichtungskrieges Kinder aus den besetzten Gebieten. In der Sowjetunion machten Stalins Säuberungen auch vor dem Nachwuchs angeblicher "Staatsfeinde" nicht halt. In der DDR gehörte die Drohung, die Kinder wegzunehmen, zum Repertoire politischer Repression und Disziplinierung. In Kanada wurden Kinder aus rassistischen Gründen aus den indigenen Gemeinschaften gerissen, um sie zur Anpassung an die "weiße Gesellschaft" zu zwingen. Ähnliches geschah in den USA, Australien und Neuseeland.

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, der Elisabeth-Käsemann-Stiftung sowie der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Sie ist Teil der Tagung „Politics of Adoption in 20th Century“ und beleuchtet ein bedeutendes historisches Thema.

Swing im Magdeburger Volksbad Buckau

Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen. Dieses Mal ist Termin am 10.2. im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56.

Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Auch um 19.30 beginnt der Taster für alle, die schon etwas länger tanzen. „Ab 20.15/30 gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

Swing ist ein Musikstil, der in den 1930er und 1940er Jahren in den USA populär wurde und eine der wichtigsten Formen des Jazz darstellt. Er zeichnet sich durch einen rhythmischen „Swing“-Groove aus, bei dem die Betonung auf den ungeraden Zählzeiten liegt, was den Musikstücken einen tanzbaren und dynamischen Charakter verleiht. Swingmusik wird oft von Big Bands gespielt, die eine Vielzahl von Instrumenten wie Trompeten, Posaunen, Klarinetten und Schlagzeug umfassen. Bekannte Musiker wie Duke Ellington, Benny Goodman und Count Basie prägten diesen Stil und machten ihn zu einem wichtigen Bestandteil der amerikanischen Kultur und Tanzszene.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 16 Uhr.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg



Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Rundgänge in Magdeburg

.Auch interessant: Das ist der aktuelle Wetterbericht für Magdeburg

Magdeburg ist eine grüne Stadt. Auch wenn in den vergangenen Jahren zahlreiche Bäume wegen Trockenheit, Schädlingsbefall oder Bauvorhaben verloren gegangen sind, finden sich an vielen Stellen Kleingartenanlagen, Grünanlagen und Parks. In einer Serie stellt die Magdeburger Volksstimme Parks in Magdeburg vor.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr zum Redaktionsschluss für Frieda Braun um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse Resttickts zu haben.