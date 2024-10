Musik, Kabarett, Wissen und mehr stehen am 10.10.2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 10. Oktober 2024, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Musik und Artistik in der Magdeburger Nicolaikirche

Anlässlich des 200-jährigen Bestehens der St. Nicolai-Kirche findet am 10. Oktober 2024 um 19 Uhr eine Festveranstaltung in der St. Nicolai-Kirche auf dem Nicolaiplatz statt. Die Veranstaltung umfasst Musik für Chor und Jazzpiano mit Volker Jaekel am Klavier und dem Kammerchor Biederitzer Kantorei unter der Leitung von KMD M. Scholl. Der Eintritt ist frei, und im Anschluss findet ein Empfang statt.

Im Rahmen der Festwoche, die vom 6. bis 13. Oktober 2024 stattfindet, gibt es am selben Abend um 20:30 Uhr eine Aufführung mit Luftartistik und Musik. Diese Darbietung wird mit Musik von der Stern-Combo und mit Anne Scholz als Artistin gestaltet. Manuel Schmid wirkt als Sänger und Frank Schirmer am Piano mit. Auch für diese Veranstaltung ist der Eintritt frei.

Die Festwoche umfasst eine Vielzahl von kulturellen und musikalischen Programmen, die das Jubiläum der Kirche feierlich begehen.

Nora Knappe stellt "Kleinstadt - Augen zu und durch!" vor

Im Rahmen der Landesliteraturtage 2024 stellt Nora Knappe ihren Roman "Kleinstadt - Augen zu und durch!" in Magdeburg vor. Die Lesung mit anschließendem Gespräch beginnt am 10. Oktober 2024 um 19 Uhr im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 6 Euro, an der Abendkasse 8 Euro.

In ihrem Roman beleuchtet Knappe die Frustration der Protagonistin Ina Boerns, die nach zwölf Jahren im Journalismus von der Monotonie ihres Alltags und der künstlichen Autorität um sie herum zunehmend entmutigt ist. Zwischen Melancholie und zynischem Humor erzählt die Autorin vom inneren Aufbruchswunsch der Hauptfigur.

Nora Knappe lebt als freiberufliche Autorin in Stendal. Ihr Debütroman wurde 2023 mit dem Altmärkischen Literaturpreis ausgezeichnet. Zudem erhielt sie im selben Jahr ein Arbeitsstipendium des Landes Sachsen-Anhalt.

"Die Schöne und die Biester" in der Magdeburger Feuerwache

Am Donnerstag, den 10. Oktober 2024, um 20 Uhr treten Stumpen, Buzz Dee und Agnetha mit ihrem Programm "Die Schöne und die Biester" auf. Die Veranstaltung findet in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 statt und vereint humorvolle Elemente mit musikalischen Darbietungen.

Die drei Musiker, bekannt als Mitglieder von "Deutschlands meiste Band der Welt", bieten eine Mischung aus literarischen Einlagen, Bildprojektionen und heiteren Liedern. Das Programm bleibt bewusst undefiniert, um eine Atmosphäre der Kurzweiligkeit zu erzeugen.

Führung der Urania über die Ökumenischen Höfe

Am Donnerstag, den 10. Oktober, findet eine thematische Führung zu den Prämonstratensern in den ökumenischen Höfen statt. Die Veranstaltung beginnt um 13.45 Uhr. Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung bei der Magdeburger Urania möglich, telefonisch unter 0391/255060. Der Eintritt beträgt 20 Euro.

In den Höfen wirken heute verschiedene christliche Kirchen, ein Kloster und eine Stiftung zusammen. Teilnehmer erfahren Wissenswertes über die freigelegten historischen Gebäude, darunter eine romanische Befestigungsmauer.

Tanztee mit Daphne und den Frudies im Gröninger Bad

Am Donnerstag, den 10. Oktober 2024, findet im Gröninger Bad eine Tanzveranstaltung für Senioren statt. Beginn der Veranstaltung ist um 14 Uhr, das Ende um 17 Uhr. Veranstaltungsort ist das Gröninger Bad in der Gröninger Straße 2.

Unter dem Motto „Fünfziger Jahre“ präsentiert die Band „Daphne und Die Frudies“ bekannte Melodien und Rhythmen dieser Zeit im modernen Sound. Hits wie die von „Mary Lou“ oder das Hazy Osterwald Sextett laden zum Mitsingen und Tanzen ein. Der Eintrittspreis beinhaltet eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen.

"Vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher" in der Magdeburger Stadtbibliothek

Unter dem Titel "Vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher" geht es am 10. Oktober in Magdeburg um das Thema soziale Ungleichheit und Chancengleichheit. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiter Weg 109 in Magdeburg.

Die Autorin Ciani-Sophia Hoeder thematisiert in ihrem Vortrag die Verknüpfungen von Geld, Scham und Macht und beleuchtet, wie soziale Klasse mit anderen Formen der Diskriminierung zusammenwirkt. Im Gespräch mit Experten, Aktivisten sowie Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten zeigt sie, wie fehlende Chancengleichheit das Land prägt. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen-Anhalt organisiert.

"An Mut sparet nicht noch Mühe" in der Magdeburger Zwickmühle

Das politisch-satirische Programm "An Mut sparet nicht noch Mühe" wird in der Magdeburger Zwickmühle, Leiterstraße 2a, aufgeführt. Auf der Bühne stehen Hans-Günther Pölitz und Thomas Müller. Die Aufführungstermine sind der 10., 11. und 25. Oktober sowie der 16. und 29. November und der 6., 14. und 20. Dezember, jeweils um 20 Uhr, zusätzlich am 6. November um 15 Uhr.

Das Programm wurde von Hans-Günther Pölitz geschrieben und enthält Beiträge von Olaf Kirmis, Thomas Müller, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer. Regie führt Michael Rümmler, die Musik stammt unter anderem von Udo Lindenberg, Giuseppe Verdi und Hanns Eisler. Die satirische Aufführung befasst sich auf humorvolle Weise mit dem Thema Mut und dessen Bedeutung in verschiedenen gesellschaftlichen und historischen Kontexten. Dabei wird auch die politische Landschaft kritisch beleuchtet, insbesondere die Entwicklungen seit der Wende 1989.

Die Magdeburger Volksstimme lobt das Programm als klassisches politisch-satirisches Kabarett, das keine Tabus scheut

Nicht von schlechten Eltern“ im "... nach Hengstmanns" in Magdeburg

Sebastian und Tobias Hengstmann traten am 8. November 2003 erstmals mit ihrem eigenen Kabarettprogramm gemeinsam auf die Bühne. Unter dem Motto „Wir spielen so lange die Verwandten reichen!“ folgten zahlreiche weitere Vorstellungen, die bis heute andauern.

Im Rahmen ihres 19. Programms „Nicht von schlechten Eltern“ geben die Kabarettbrüder Einblicke in die vielen Erlebnisse, die sie gemacht haben – sowohl die schönen als auch die herausfordernden. Aufgrund der Vielzahl an Ereignissen sind sie zu dem Schluss gekommen, dass ein einziges Programm nicht ausreicht, um alles zu erzählen. Daher haben sie beschlossen, zusätzlich ein Buch zu veröffentlichen, das diese Geschichten weiterführt. Mit diesem Jubiläum reihen sich die Hengstmann-Brüder in die Reihe derer ein, die glauben, dass ein Buch das passende Medium ist, um ihre Erlebnisse umfassend festzuhalten.

Das Kabarett „...nach Hengstmanns“ befindet sich am Breiten Weg 37. Vorstellungen finden am 10., 16., 23. und 31. Oktober jeweils um 19.30 Uhr und am 20. Oktober um 15 Uhr statt. Für November steht das Stück am 2., 20., 26., 29. und 30. November um 19.30 Uhr sowie jeweils um 15 Uhr am 17., 24. und 30. November. Auch für Dezember stehen die Termine bereits fest: Am 11., 17. und 20. des Monats um 19.30 Uhr sowie am 22., 28. und 29. Dezember um 15 Uhr.

„Alle seine Entlein“ im Puppentheater Magdeburg

Das Theaterstück „Alle seine Entlein“ im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 basiert auf dem Kinderbuch von Christian Duda und ist für Menschen ab 6 Jahren geeignet. Unter der Regie von Hans-Jochen Menzel erzählt das Stück die herzerwärmende Geschichte von Konrad, einem hungrigen Fuchs, der eigentlich auf der Suche nach einem Entenessen ist. Doch als er einer Ente begegnet, die ihm entwischt und ein Ei zurücklässt, schlüpft daraus ein kleiner Enterich, der Konrad sofort als seine „Mutti“ betrachtet. Konrad korrigiert ihn und wird schließlich zu Lorenz' „Papa“.

Die beiden entwickeln eine enge Beziehung, und Konrad bringt Lorenz wichtige Dinge bei, wie das Tauchen und das Gründeln nach Seegras. Obwohl die beiden ein tolles Team sind, bleibt Konrads Verlangen nach Entenessen bestehen, doch er verschiebt es immer wieder.

Das Stück ist eine humorvolle und liebevolle Erzählung über Impulskontrolle, aufgeschobene Pläne und die verschiedenen Formen von Zuneigung. Die Inszenierung wird von Linda Kowsky (Bühne), Mechtild Nienaber (Puppen), Florian Kräuter (Musik) und Miriam Locker (Dramaturgie) unterstützt, während Luisa Grüning und Freda Winter auf der Bühne spielen.

Vorstellungen beginnen am 6. Oktober um 15 und 16.30 Uhr, am 7. und 11. Oktober um 10.30 Uhr sowie am 9. und 10. Oktober um 10 und 15 Uhr. Vorstellungen am 7. und 8. Oktober um 9 Uhr sind bereits ausverkauft, Restkarten sind gegebenenfalls an der Tageskasse erhältlich.

Bio-Abendmarkt auf dem Schellheimerplatz in Magdeburg

Der Bio-Abendmarkt in Magdeburg findet am Donnerstag, den 10. Oktober 2024, von 15 bis ca. 19 Uhr auf dem Schellheimerplatz in Stadtfeld statt. Diese Veranstaltung, die von Mai bis Oktober jeden zweiten Donnerstag im Monat stattfindet, bietet eine Marktatmosphäre, in der Bio-Landwirtinnen, Gärtnerinnen und Händler aus der Region ihre frischen, regionalen Bio-Produkte anbieten.

Das Angebot reicht von Gemüse, Obst und Ziegenkäse bis zu Wurst, Feinkost, Honig und Tee. Der Markt umfasst auch einen Regionalmarkt mit konventionellen Produkten sowie wechselnde Gastronomie, einen Mini-Flohmarkt und Informationen zum ökologischen Lebensstil.

Partys in Magdeburg

Insel der Jugend: Am Donnerstag, den 10. Oktober, startet die Erstiparty der Fachschaftsvertretung FaraWiWi um 21 Uhr. Sie findet auf der Insel der Jugend in der Maxbachstraße 8 statt. Aufgelegt werden Mainstream, Techno sowie Hits aus den 80ern und 90ern

Festung Mark: Am 10.10. ab 22 Uhr feiern Studierende in der Festung Mark im Hohepfortewall die Erstsemesterparty. DJ Florence legt auf dem einen Floor auf. Auf dem zweiten Floor sorgen JaMo, Artis und Ma Mood für Stimmung.

Baracke: Zum "Durstigen Donnerstag" öffnet die Baracke am 10.10. um 23 Uhr. Der Club befindet sich auf dem Campus am Universitätsplatz.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Gisela Renker zeigt „50 Jahre Magdeburger Dokumentation“ im Volksbad Buckau

Eine visuelle Zeitreise bietet Gisela Renker in ihrer Ausstellung „50 Jahre Magdeburger Dokumentation“ im Volksbad Buckau. Die Ausstellung zeigt den Wandel der Stadt Magdeburg über fünf Jahrzehnte, festgehalten durch Renkers einzigartige fotografische Perspektive. Ihre Fotografien dokumentieren sowohl architektonische Veränderungen als auch das städtische Leben in Magdeburg und laden die Betrachter ein, Geschichten und Erinnerungen zu entdecken.

Renker, die nach einer Fotografenlehre und einem Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig ihre Karriere begann, ist seit 1982 als freiberufliche Fotografin in Magdeburg tätig. Ihre Arbeit für das Kloster Unser Lieben Frauen und als Regiefotografin bei der Dewag Magdeburg prägten ihren Stil.

Die Ausstellung ist bis zum 9. November 2024 bei freiem Eintritt im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 zu sehen. Die Öffnungszeiten sind wie folgt: Montag von 10 bis 16 Uhr, Dienstag von 14 bis 19 Uhr, Mittwoch von 16 bis 19 Uhr und Donnerstag von 10 bis 19 Uhr.

Arbeiten von Bernd Bluhm in der Sudenburger Feuerwache in Magdeburg

Die Ausstellung "Malerei & Grafik" mit Arbeiten von Bernd Bluhm läuft in der Feuerwache Magdeburg in der Halberstädter Straße 140. Die Ausstellung zeigt Werke des 1944 in Brandenburg an der Havel geborenen Künstlers, der seit vielen Jahren in Magdeburg tätig ist.

Bernd Bluhm studierte von 1963 bis 1968 Werkstoffkunde an der Technischen Hochschule Chemnitz und war anschließend als Angestellter im Sket Magdeburg tätig. 1969 begann er seine künstlerische Laufbahn im von Jochen Aue geleiteten Mal- und Zeichenzirkel des Skt. Von 1975 bis 1977 besuchte er die Spezialschule für Leiter im bildnerischen Volksschaffen, und zwischen 1978 und 1990 nahm er am Förderzirkel „Aktzeichnen“ des Magdeburger Stadtkabinetts für Kulturarbeit unter der Leitung von W. Paulks teil. Von 1977 bis 1990 leitete er den Zirkel "Malerei und Grafik I!" des Sket Magdeburg und vertiefte seine künstlerische Ausbildung von 1986 bis 1988 in einem Lehrgang „Malerei“ an der Abendhochschule der Kunstakademie Dresden. 1990 trat er der Magdeburger Künstlergemeinschaft „Gruppe 90“ bei.

Die Ausstellung ist bis zum 7. November 2024 immer dienstags und donnerstags zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet.

"Natürlich" - Kunst im Haus der Heilberufe

„Natürlich“ – mit diesem Titel ist die Ausstellung von Sylvia Kapst überschrieben, die in der Flurgalerie Eisenbart im Haus der Heilberufe, Doctor-Eisenbart-Ring 2, bis zum 30. Oktober gezeigt werden.

„Natürlich – so sehe ich mich, unverstellt, ungekünstelt und offen. Authentisch. Mit großer Liebe zur Natur“, beschreibt Sylvia Kapst sich selbst und die Auswahl ihres Ausstellungstitels. Als Kunsterzieherin kann sie ihr Hobby sehr gut mit ihrem Beruf verbinden. In der Schule leitet sie Schüler im Kunstunterricht an, vermittelt künstlerische Fähigkeiten und kunsthistorisches Wissen. Parallel unterstützt Sie Kunstkollegen in diesem Unterrichtsfach auf der Fortbildungsebene.

Ausverkauft und abgesagt in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Auf hoher See" um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19.

Abgesagt wurde der Auftritt von Patrizia Morsco im Theater in der Grünen Zitadelle im Magdeburger Hundertwasserhaus.