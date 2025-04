Humor, Konzerte, Oper, Schauspiel und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 13.4.2025.

Ausgehen in Magdeburg: Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 13.4.2025.

„Quantenheilung durch Stand Up Comedy“ mit Jan Philipp Zymny im Magdeburger Hundertwasserhaus

Am Sonntag, den 13. April 2025, um 19 Uhr bringt Jan Philipp Zymny sein neues Programm „Quantenheilung durch Stand Up Comedy“ ins Theater in der Grünen Zitadelle am Breiten Weg 8A in Magdeburg.

Der vielfach ausgezeichnete Comedian und Autor nimmt sein Publikum mit auf eine skurrile Reise durch hypothetische Physik, absurde Alltagsbeobachtungen und philosophisch-komische Gedankenspiele. Mit einem Augenzwinkern diagnostiziert er akuten Lachmangel und bietet humorvolle Heilung durch seine unverwechselbare Mischung aus Stand-Up, Wortwitz und Nonsens.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Das Programm richtet sich an alle, denen klassische Comedy zu simpel, Philosophie zu verkopft und die Realität zu gewöhnlich erscheint. Zymny liefert 100 Minuten originellen Bühnenwahnsinn – irgendwo zwischen tieferer Wahrheit und totalem Quatsch.

„I Capuleti e i Montecchi“ im Magdeburger Opernhaus

„I Capuleti e i Montecchi“ ist eine Oper in zwei Akten von Vincenzo Bellini, das auf der Novelle „Der tragische Tod zweier unglücklicher Liebender“ von Matteo Bandello basiert. Die Aufführungen von „I Capuleti e i Montecchi“ sind am 13. April 2025 um 16 Uhr und am 23. Mai 2025 um 19.30 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 zu sehen. Eine Einführung beginnt jeweils eine halbe Stunde vor der Aufführung im Café Rossini des Opernhauses.

Die Geschichte von Romeo und Julia, den Kindern verfeindeter Familien in Verona, die für ihre Liebe kämpfen und daran zugrunde gehen, hat in vielen Varianten die Bühne erreicht. Bellinis Oper, die auf dieser Erzählung basiert, hebt sich durch den Fokus auf die letzten 24 Stunden der Liebenden ab und stellt den Konflikt zwischen familiärem Pflichtgefühl und bedingungsloser Liebe in den Vordergrund.

Ursprünglich im frühen 19. Jahrhundert in Italien wenig bekannt, wird hier eine neue Perspektive auf den klassischen Stoff präsentiert. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Rolle des Romeo, die Bellini als Mezzo-Partie komponierte, eine künstlerische Entscheidung, die von der Regisseurin Pınar Karabulut in ihrer Inszenierung aufgegriffen wird. Karabulut nutzt diese musikalische Wahl, um Geschlechterrollen und Machtverhältnisse zu hinterfragen, was der Inszenierung eine zusätzliche, zeitgenössische Dimension verleiht.



"The Cat Stevens Tribute – Starring Patrick Snow" im Alten Theater am Jerichower Platz

Die Show "The Cat Stevens Tribute – Starring Patrick Snow" gastiert am Sonntag, dem 13. April 2025, um 19 Uhr im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11. Der Sänger Patrick Snow gilt weltweit als einer der authentischsten Interpreten des britischen Songwriters Cat Stevens und begeistert mit stimmlicher Nähe und musikalischem Feingefühl.

Zusammen mit seiner Band bringt er große Hits wie "Wild World", "Morning Has Broken" oder "Peace Train" auf die Bühne und schafft es, das Lebensgefühl der 1970er Jahre aufleben zu lassen. Seine Auftritte sind eine liebevolle Hommage an das Werk und die Ausstrahlung des Originals – getragen von einer tiefen persönlichen Verbundenheit mit der Musik von Cat Stevens. „Cat Stevens hat mein Herz erobert, seit ich ihn gemeinsam mit Ronan Keating seinen wundervollen Song ,Father And Son' singen hörte. Bis heute ist das einer der Songs meines Lebens“, so erzählt Patrick Snow,



Sex und Kartoffeln im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

Am 13. April sowie letztmals am 15. Mai 2025, jeweils um 19.30 Uhr, zeigt das Theater Magdeburg im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 die Performance „Sex und Kartoffeln“ von Cy Linke und Ensemble. Der Abend richtet sich an Gäste ab 16 Jahren.

Die Produktion basiert auf Aussagen von über 100 befragten Personen rund um die Themen Sex und – ja, Kartoffeln. Das Ensemble geht der Frage nach, wie sich diese vielfältigen, oft widersprüchlichen Geschichten auf einer Bühne vereinen lassen. Zwischen Scham und Selbstfürsorge, zwischen gesellschaftlichen Tabus und persönlicher Lust entsteht ein kollektiver, sinnlicher und zugleich politischer Theaterabend. Dabei wird auch die Kartoffel zur Metapher: entwurzelt, einst verteufelt, unterschätzt – und dennoch voller Bedeutung.

Ein Abend, der sich selbst nicht zu ernst nimmt, aber vieles ernst meint. Ein Abend über Körper, Identitäten, Lust und Beilagen mit Biss.



Passionskonzert IV mit dem Magdeburger Domchor im Dom

Das Passionskonzert IV findet am Sonntag, 13. April, mit dem Magdeburger Domchor im Dom statt. Beginn ist um 16 Uhr.

Im Zentrum des Konzerts stehen zwei bedeutende Werke der geistlichen Chormusik: das „Stabat Mater“ von Joseph Gabriel Rheinberger sowie „Via Crucis“ von Franz Liszt. Begleitet wird der Chor von Frank Müller an der Orgel.

Das rund 90-minütige Konzert bietet eine musikalisch eindrucksvolle Auseinandersetzung mit dem Passionsgeschehen und lädt dazu ein, die Karwoche mit nachdenklichen und bewegenden Klängen zu beginnen.

"Leise zieht durch mein Gemüt" mit dem Georg-Philipp-Telemann-Chor in Magdeburger Gewächshäusern

Mit einem Frühlingskonzert gastiert der Georg-Philipp-Telemann-Chor am Sonntag, 13. April, um 11 Uhr erstmalig in den Gruson Gewächshäusern. Unter dem Titel "Leise zieht durch mein Gemüt" erklingen neben bekannten Werken von Felix Mendelssohn-Bartholdy und Johannes Brahms auch heitere Volksliedsätze. Das A-Cappella-Konzert in der Schönebecker Straße 129b wird von Frithjof Motoike geleitet.



Der gemischte Chor wurde 1973 gegründet und erarbeitete sich im Laufe der Jahre ein vielseitiges Repertoire, das Werke alter Meister, zeitgenössische Chorliteratur sowie Volkslieder umfasst. Durch die Teilnahme an zahlreichen Wettbewerben konnte der Chor seine Qualität kontinuierlich steigern. 1979 wurde ihm der Name "Georg-Philipp-Telemann-Chor" verliehen, weil er sich intensiv den Werken des in Magdeburg geborenen Komponisten widmet. Neben Erst- und Uraufführungen von Telemanns Chorwerken prägte der Chor zahlreiche "Sonntagsmusiken" und "Motetten" in Magdeburg. Unter der jetzigen musikalischen Leitung von Frithjof Motoike setzt der Chor seine Tradition fort und stellt sich neuen Herausforderungen.



Eintrittskarten zum Preis von 8 Euro gibt es an der Tageskasse. Sie berechtigen auch zum Rundgang durch die Gewächshäuser. Eine Kartenreservierung ist telefonisch unter der Rufnummer 0391/ 404 29 10 möglich.

Führung auf der Techniktour in Magdeburg

Am Sonntag, dem 13. April 2025, findet um 10 Uhr die erste öffentliche Führung der Techniktour 1 statt. Treffpunkt ist das Welcome Center der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Die Techniktour widmet sich der industriellen und technischen Geschichte Magdeburgs – einer Stadt, die über 150 Jahre lang vom Maschinen- und Schwermaschinenbau geprägt wurde. Doch die technische Geschichte reicht weit über die Industrialisierung hinaus zurück.

Die Techniktour 1 führt zu ausgewählten Stationen auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität und macht die Geschichte Magdeburgs als Stadt der Technik und Wissenschaft erlebbar. Sie beginnt mit der Nachbildung der berühmten Nowgoroder Bronzetür („El vuelo de bronce“) – einem Symbol für den mittelalterlichen Bronzeguss und die Verbindung Magdeburgs mit Europa. Es folgt das Kunstwerk Mikado-Lichtsäulen, das die Fakultäten der Universität farblich symbolisiert und eine gusseiserne Säule von 1880 mit modernen Werkstoffen kombiniert. Anschließend wird mit einem originalen KKW-Schnellschlussschieber die industrielle Leistung des ehemaligen MAW gewürdigt, gefolgt vom Dieselmotor 8R, einem Produkt des traditionsreichen Schwermaschinenbaus in Buckau. Die Magdeburger Halbkugeln erinnern an Otto von Guerickes Vakuumexperimente und die bahnbrechende Bedeutung des Luftdrucks. Mit der Heißdampf-Hochdruck-Lokomobile wird die mechanische Kraft des Industriezeitalters demonstriert, ehe die Station Archimedes an den antiken Forscher und seine Beiträge zur Wissenschaft erinnert. Den Abschluss bildet die Station Farbige Schatten, die Otto von Guerickes frühe Erkenntnisse zur Lichtwirkung eindrucksvoll veranschaulicht.

"André Rieu: Mein Leben, ein Traum" in Magdeburger Kinos

Der Konzertfilm "André Rieu: Mein Leben, ein Traum" wird anlässlich des 75. Geburtstags des niederländischen Violinisten und Dirigenten in zwei Magdeburger Kinos präsentiert. Der Film wird in Originalsprache (Englisch und Niederländisch) mit deutschen Untertiteln gezeigt.

Gezeigt wird eine Auswahl an Höhepunkten aus dem Schaffen André Rieus und seines Johann-Strauss-Orchesters. Das Kino-Special beleuchtet verschiedene Lebensstationen des Musikers, darunter seine Kindheit, den Aufbau seines Orchesters sowie weltweite Tourneen. Einige der im Film gezeigten Konzerte waren bisher noch nie im Kino zu sehen. Der Film bietet einen Rückblick auf die wichtigsten Meilensteine der Karriere Rieus und seiner langjährigen Zusammenarbeit mit dem Ensemble.

Die Laufzeit beträgt 128 Minuten. Der Kinostart fällt auf den 12. April 2025. Im Cinemaxx Magdeburg wird der Film am 12. April um 16.30 Uhr sowie am 13. April um 11 Uhr gezeigt. Im CineStar Am Pfahlberg 1 ist eine Vorstellung für den 13. April um 16.30 Uhr angesetzt. Alle Termine werden in 2D und in Originalfassung mit Untertiteln gezeigt.

Premierenfieber zu "La traviata" im Magdeburger Opernhaus

Am Sonntag, den 13. April 2025, lädt das Theater Magdeburg ab 11 Uhr zu einer kostenlosen Vorschau der Oper "La traviata" ins Wagner-Foyer des Operhauses am Universitätsplatz 9 ein. Der Eintritt zu diesem "Premierenfieber" ist frei, Einlasskarten sind jedoch nur begrenzt an der Theaterkasse erhältlich.

Die Veranstaltung bietet erste Einblicke in die Inszenierung von Tamara Heimbrock, deren vollständige Premiere – eine Koproduktion mit der Neuen Oper Freiburg (NOF) – am 3. Mai 2025 im Opernhaus stattfinden wird. Die Oper La traviata von Giuseppe Verdi basiert auf dem Roman „La dame aux camélias“ von Alexandre Dumas d. J. und wird in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln aufgeführt.

Paradiesische Nächte mit Lichtskulpturen von Jörn Hanitzsch im Magdeburger Elbauenpark

Im Elbauenpark Magdeburg entsteht ab dem 12. April in den Paradiesischen Gärten am Schmetterlingshaus eine temporäre Lichtinstallation des Künstlers Jörn Hanitzsch. Bis zum 5. Juni verwandelt sich dieser Abschnitt des Parks bei Einbruch der Dämmerung in eine künstlerisch illuminierte Landschaft. Der Lichtkünstler, der bereits an verschiedenen historischen Orten in Sachsen-Anhalt gewirkt hat, setzt auch in Magdeburg auf ein zurückhaltendes, gestalterisch durchdachtes Konzept mit gezielten Lichtelementen. 220 Lichtskulpturen und -strukturen entfalten dabei ihre Wirkung sowohl am Tag als auch bei Dunkelheit.

Der gestalterische Ansatz beruht auf der Verbindung von Licht, Natur und Atmosphäre. Statt großflächiger Ausleuchtung kommen minimalistische Akzente und Elemente des italienischen Lichtdesigns zum Einsatz. Die verwendeten Objekte fügen sich in die Vegetation ein und verändern ihren Eindruck abhängig von Lichtverhältnissen und jahreszeitlicher Entwicklung des Gartens. Bei Eintritt der Dämmerung entsteht eine stille, visuelle Komposition aus Farben, Formen und Schatten. Die ruhige Klangkulisse eines fortlaufenden Klavierteppichs begleitet den Aufenthalt auf dem Gelände.

Das Lichtprojekt spricht Besucher aller Altersgruppen an. Der Zugang zur Lichtinstallation ist vom 12. bis 21. April täglich möglich, jeweils von 18 bis 22 Uhr. Vom 23. April bis 5. Juni gelten dieselben Uhrzeiten, jedoch ausschließlich von Mittwoch bis Sonnabend.

Frühlingsmarkt in Magdeburger Festung Mark

Am Samstag, den 12. April, und Sonntag, den 13. April 2025, öffnet die Festung Mark in Magdeburg jeweils von 10 bis 18 Uhr ihre historischen Gewölbe zum beliebten Frühlingsmarkt. Unter dem Motto „Neuanfang, Erblühen, Aufbrechen“ verwandelt sich die Festung in ein farbenfrohes Marktparadies, das mit handgemachtem Kunsthandwerk, floralen Arrangements, regionalen Produkten und kulinarischen Köstlichkeiten zum Schlendern, Entdecken und Genießen einlädt.

Besucher erwartet neben einem vielfältigen Marktangebot auch ein großes Pflanzenareal im Festungshof, kreative Workshops zum Mitmachen sowie ein buntes Familienprogramm. Während die Erwachsenen in den Cafés bei hausgemachtem Kuchen und feinen Teesorten entspannen können, dürfen sich die kleinen Gäste auf Mitmachaktionen und unterhaltsame Einblicke in kreative Handwerkskunst freuen.

Das kulturelle Rahmenprogramm bietet an beiden Tagen Live-Musik: Am Samstag sorgen Gary O’Connor & Friends sowie Maxima Schliwa für stimmungsvolle Unterhaltung, am Sonntag übernehmen Pedro Querido und die Black Line Band die musikalische Begleitung des Markttreibens.

Der Eintritt beträgt 3,50 Euro (ermäßigt 2,50 Euro), Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Letzter Einlass ist jeweils um 17 Uhr.

"Helga Hahnemann Show" mit Josefine Lemke in Magdeburg

Am Sonntag, den 13. April 2025, ist Josefine Lemke ab 15 Uhr mit ihrer "Helga Hahnemann Show" zu Gast im machwerk am Breiten Weg 114a. Im Eintrittspreis von 16 Euro sind nicht nur Unterhaltung, sondern auch eine Tasse Kaffee oder Tee sowie ein Stück Kuchen inbegriffen.

Die Veranstaltung ist eine Hommage an die unvergessene Entertainerin der DDR, Helga Hahnemann. Mit Humor, Musik und parodistischen Einlagen erinnert Josefine Lemke an eine Zeit, die viele Menschen geprägt hat. Das Programm vereint unterhaltsame Anekdoten, bekannte Lieder und persönliche Erinnerungen – ein nostalgischer Nachmittag ganz im Stil von "Made in GDR".

Tierwelt in der Messe Magdeburg: Heimtiere, Shows und Fachinformationen

Die Messehallen Magdeburg in der Tessenowstraße 9 stehen Mitte April erneut im Zeichen der Heimtierhaltung. An zwei Tagen bietet die Veranstaltung "Tierwelt" ein umfangreiches Programm für alle Interessierten an Tieren, Haltung und Pflege. Hunde, Katzen, Alpakas und weitere Kleintiere stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie Fachvorträge, Vorführungen und Produktausstellungen.

Am Sonnabend, dem 12. April sowie am Sonntag, dem 13. April öffnet die Messe jeweils ab 10 Uhr ihre Tore. Die Messe endet jeweils um 18 Uhr. In den Hallen 1 bis 3 sind zahlreiche Aussteller vertreten, ergänzt durch ein vielfältiges Rahmenprogramm. Rassehundeausstellungen werden unter anderem vom Club für Britische Hütehunde sowie vom Verein für Deutsche Spitze ausgerichtet. Die Organisation Felidae zeigt in Halle 2 verschiedene Katzenrassen.

Das Rahmenprogramm der Veranstaltung „Tierwelt“ am 12. und 13. April 2025 in den Messehallen Magdeburg in der Tessenowstraße 9 bietet ein umfangreiches Angebot an Vorführungen, Präsentationen und Informationsformaten. An beiden Tagen beginnt das Programm jeweils um 10.40 mit der Begrüßung, der Vorstellung der Aussteller und einer Programmankündigung durch Moderator Lars Wohlfarth in Halle 1.

Im Anschluss folgen um 10.45 die ersten Rassepräsentationen der Dalmatiner Zucht Gemeinschaft, der Kynologischen Zuchtgemeinschaft Eurasier e. V. sowie des Deutschen Clubs für Leonberger Hunde e. V. Diese Präsentationen sind ebenfalls um 14.00 und 15.15 (nur Sonnabend) sowie erneut um 15.15 (Sonntag) zu sehen.

Die Dog-Dance-Vorführungen der Rockindogs, präsentiert von Andrea Lewis, finden am Sonnabend um 12.15 und 14.20 sowie am Sonntag um 11.05 und 13.35 statt. Ergänzend bietet Andrea Lewis am Sonntag um 16.30 Dog-Dance-Tipps an.

Die BRH Rettungshundestaffel Magdeburg-Elbeland e. V. zeigt unter dem Titel „(B)ellen (R)etten (H)elfen – Vier Pfoten retten Leben“ ihre Arbeit am Sonnabend um 11.30 und 15.55 sowie am Sonntag um 11.30 und 14.30.

Mit dem Programmpunkt „Helfer auf 4 Pfoten – Hunde besser kennenlernen“ werden am Sonnabend um 13.25 und am Sonntag um 12.15 zusätzliche Einblicke in das Verhalten und den Umgang mit Hunden vermittelt.

Die Bekanntgabe der Gewinner der Fotoaktion „Ihr Haustier – Ihr Star“ erfolgt am Sonnabend um 12.40 und am Sonntag um 12.45. Direkt im Anschluss findet die Auslosung der Hunderallye PauVi Disc-Dogs statt, zusätzlich auch am Sonnabend um 15.40 und am Sonntag um 15.30.

Ein unterhaltsamer Programmpunkt ist das „Animal Battle“, bei dem eine Ziege gegen einen Hund antritt. Diese Vorführung ist am Sonnabend um 13.05 und am Sonntag um 13.10 Uhr angesetzt.

Fachinformationen zur Hundeausbildung und -ernährung bietet medicaVet mit Romy Meyer von Cani-fortis am Sonnabend um 11.05 Uhr und 14.45 Uhr. Unter dem Titel „Kalte Schnauze, warmes Herz“ stellt der Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Magdeburg seine tiergestützte Arbeit am Sonnabend um 15.10 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr vor.

Am Sonntag findet zusätzlich um 15.45 Uhr ein Vortrag zur Haltung Europäischer Landschildkröten statt, der sich insbesondere an Einsteiger richtet.

Weitere Programmpunkte sind beispielsweise ein Streichelzoo mit Hasenschafen und Alpakas sowie eine Fotoaktion mit der Riesenschlange "Schneeflöckchen".

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

