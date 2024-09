Musik, Literartur und Kunst gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 13. September 2024, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps und Termine zu Events und Veranstaltungen für Freizeit am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 13. September 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Dritter Tag des Internationalen Chorfests

Derzeit läuft in Magdeburg der zweite Tag des Internationalen Chorfests. Originelle Ideen locken die Besucher an.

Am Freitag, den 13. September 2024, findet von 11:30 bis 13:00 Uhr im Gesellschaftshaus ein Workshop mit Laura Jekabsone statt. Unter dem Titel "Setz deine Kreativität frei!" teilt sie ihre Geheimnisse und Techniken, um die eigene Kreativität zu entfalten und künstlerische Fähigkeiten auf ein neues Niveau zu bringen. Durch interaktive Übungen und Diskussionen lernen die Teilnehmer, ihr kreatives Potenzial zu aktivieren und einen intuitiven Zugang zum Musikmachen zu finden. Der Workshop richtet sich an Sängerinnen, Sänger, Komponistinnen, Komponisten und alle Interessierten, die kreative Blockaden überwinden und sich für neue Inspiration öffnen möchten. Der Eintritt ist frei.

Ab 17:30 Uhr beginnen im Gesellschaftshaus die öffentlichen Wettbewerbsrunden, ebenfalls bei freiem Eintritt.

Um 20:00 Uhr findet im Magdeburger Dom ein chorsinfonisches Konzert statt, das Werke von Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel und die Uraufführung von Reiko Fütings „Nicht in Worte zu fassen“ präsentiert. Mitwirkende sind der Projektchor des Chorverbandes Sachsen-Anhalt, die Singakademie Magdeburg, das Barockorchester „Märkisch Barock“, Organist Barry Jordan sowie Solisten wie Irene Cabezuelo (Sopran), Susana Boccato (Mezzosopran), Peter Diebschlag (Tenor), Matthias Vieweg (Bariton) und Max Colombo (Bass). Die musikalische Leitung übernimmt Justus Tennie. Das Konzert wird ein besonderes Erlebnis, da es die barocke Musik von Telemann und Händel mit Fütings neuem Werk verbindet, das auf den dramatischen Ereignissen von 1631 im Magdeburger Dom basiert. Die Komposition zitiert den Choral "Warum betrübst du dich, mein Herz?" von Johann Hermann Schein und verleiht dem Werk eine tiefe historische Resonanz. Tickets für das Konzert kosten 30 € (ermäßigt 20 €), 25 € (ermäßigt 15 €) und 15 € (ermäßigt 10 €).

Trio in Uno und Masaa zum Gitarrenfestival im Moritzhof

Im Rahmen des „7. Internationalen Gitarrenfestivals“ treten das Trio in Uno und Masaa auf. Sie geben am Freitag, 13. September , um 19.30 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz ihr Konzert. Tickets sind im Vorverkauf über Forum Gestaltung erhältlich.

Das Trio in Uno, bestehend aus der italienischen Saxophonistin Giulia Tamanini, dem brasilianischen Gitarristen Jose Ferreira und dem Cellisten Diego Cardoso, vereint in seiner Kammermusik zeitgenössische Klänge mit Klassik und Pop. Seit 2014 arbeiten die drei Musiker an ihrem charakteristischen Sound, in dem Cello, Saxophon und eine 7-saitige Gitarre zu einem dynamischen und raffinierten Klangkörper verschmelzen.

Die Band Masaa besteht aus vier Musikern, die in ihren Stücken eine Brücke zwischen arabischer Lyrik und zeitgenössischem Jazz schlagen. Ihre Musik erzeugt eine intensive, fast greifbare Atmosphäre, in der die Verbindungen zwischen Kulturen und Menschen spürbar werden.

Pia Klemp liest im "Tacheles" aus „Lass uns mit den Toten tanzen“

Am 13. September 2024 liest Pia Klemp im Tacheles in der Sternstraße 30 aus ihrem Roman „Lass uns mit den Toten tanzen“. Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr, die Veranstaltung startet um 19:00 Uhr, der Eintritt ist frei.

Klemp war Kapitänin der zivilen Seenotrettung im Mittelmeer und setzt sich seit Jahren für Menschen- und Tierrechte ein. 2017 wurde eines ihrer Schiffe, die Iuventa, von den italienischen Behörden beschlagnahmt, und ihr droht ein Prozess wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung. In ihrem Roman thematisiert sie den kompromisslosen Kampf einer Aktivistin für Menschenrechte und gegen Ausbeutung.Klemps Aktivismus führte sie auch zur Gründung des Rettungsschiffs Louise Michel, unterstützt von Banksy.

Sie wurde für ihr Engagement mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter der Clara-Zetkin-Frauenpreis und der Menschenrechtspreis von Amnesty International. Neben ihren politischen Aktivitäten hat Klemp bereits mehrere gesellschaftskritische Romane und Essays veröffentlicht.

Savvy zwischen Rap und Pop auf der Magdeburger Insel der Jugend

Am 13. September findet auf der Insel der Jugend in Magdeburg ein Open-Air-Konzert des Künstlers Savvy statt. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, das Konzert startet um 20 Uhr.

Savvy bewegt sich musikalisch zwischen Rap und Pop und thematisiert in seinen Texten die Realitäten seiner Generation. Der junge Künstler begann bereits im Alter von 11 Jahren mit dem Schreiben von Texten und veröffentlichte später Musik auf YouTube und SoundCloud. Savvy schafft Musik, die weniger auf kurzfristige Trends abzielt, sondern nachhaltig und tiefgründig ist.

2019 gründete er mit Freunden das Label „245 Hoodlove“ und veröffentlichte sein Debütalbum „245“. Seither folgten mehrere EPs und Alben, darunter die jüngste Single „Mit Dir“. In seinem neuesten Album „Keine Angst“ durchläuft er verschiedene emotionale Phasen, vom Umgang mit Angst bis zur Befreiung davon.

"Krimaginär" - Improtheater im "Guck mal"

Beim Improvisationstheater "Krimaginär" gestaltet das Publikum aktiv den Verlauf und das Ende eines Kriminalfalls. Die entscheidenden Fragen lauten: Wer ist das Opfer? Wer ist der Täter – oder vielleicht die Täterin? Handelt es sich um Mord oder Diebstahl? Und wird der Fall am Ende gelöst? Durch die kriminelle Fantasie der Zuschauer und ihre Interaktion mit den Schauspielern entsteht ein lebendiges, einmaliges Theatererlebnis.

Der Einlass beginnt am 13.9. um 19.00 Uhr, die Vorstellung startet um 19.30 Uhr im "Guck mal!" in der Babelsberger Straße 9.

Pedro Querido in Nachbars Garten am Blauen Bock

Der Singer-Songwriter Pedro Querido tritt am 13.9. in Nachbars Garten am Blauen Bock auf. Das Konzert läuft von 17 bis 21 Uhr.

Pedro Querido kam ursprünglich der Liebe wegen aus Portugal nach Magdeburg – und blieb. Seit nunmehr neun Jahren lebt er in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts, arbeitet als Musiker und kann von seiner Kunst leben.

„Nathans Kinder“ im Magdeburger Puppentheater

Im Puppentheater Magdeburg, Warschauer Straße 25, wird Ulrich Hubs Bearbeitung des Klassikers „Nathan der Weise“ von Lessing unter dem Titel „Nathans Kinder“ präsentiert. Die für Kinder und Jugendliche aufbereitete Inszenierung verlagert das dramatische Geschehen der Aufklärung in eine einzige Nacht und stellt Nathans Pflegetochter Recha und den Tempelherrn Kurt in den Mittelpunkt.

Lesen Sie die Rezension der Volksstimme: Nathans Kinder kämpfen in Magdeburg um die Liebe

Das spiel wird von Sabine Schramm mit einer Kombination aus Puppen- und Schauspiel gestaltet. Die Produktion, eine Übernahme des Theaters Altenburg/Gera aus der Spielzeit 2021/22, wird in Magdeburg am 12. und 14. September um 19 Uhr sowie am 13., 16., 17. und 18. September um 10 Uhr.

Malerei, Mixed Media und Installation von Ulrike Wölke

Ulrike Wölke zeigt in einer Ausstellung ab dem 13.9. ihre Arbeiten. Der Titel lautet ,,eigenwüchsig“. Gezeigt werden Malerei, Mixed Media und Installation.

Die Vernissage beginnt um 18 Uhr. Ausstellungsort ist das Atelier Janet Selent in der Halberstädter Straße 93a am Edeka-Parkplatz. Öffnungszeiten sind Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils 14 bis 18 Uhr und mit Terminvereinbarung. Eine Finissage ist für den 27.9., 18 Uhr, geplant.

Messe "Haus und Hof" in Magdeburg

Die Messe „Haus & Hof“ öffnet vom 13. bis 15. September 2024 bereits zum 16. Mal in der Messe Magdeburg (Halle 2 und Freigelände) an der Tessenowstraße ihre Tore und bietet auf drei Tagen eine breite Auswahl an Produkten und Dienstleistungen rund um die Themen Bauen, Wohnen und Einrichten. Die Öffnungszeiten sind täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr, und Hunde sind auf dem Gelände erlaubt.

Ein Herzstück des Rahmenprogramms ist die Bühne, auf der täglich interessante Vorträge und Produktpräsentationen stattfinden. Die beliebten Tombolas, bei denen viele Sachpreise verlost werden, gehören ebenfalls zu den täglichen Highlights. Die Messe-Gastronomie sorgt für Speisen und Getränke, und es gibt eine Kinderbetreuung mit kreativen Bastelaktionen und einer Hüpfburg auf dem Freigelände am Samstag und Sonntag.

Das Bühnenprogramm startet am Freitag, 13. September, um 11:30 Uhr mit einem Vortrag von ThermoSolutions über Infrarotheizungen. Um 12:30 Uhr folgen Rudloff Stein & Design und Freifeuer mit Informationen zu modernem Heizen und Naturstein für Ihr Zuhause. Die Tombola findet um 13:30 und 16:00 Uhr statt. Um 14:00 Uhr informiert die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt über nachträgliche Dämmung von Wohngebäuden, und um 15:00 Uhr stellt Energiekonzepte Deutschland GmbH ihr vernetztes Energiekonzept der Zukunft vor.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr im Vorverkauf für die Abend-Safari um 18 Uhr im Zoo, für "Tatort Buckau" im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 sowie "Land unter? Der Osten, die Wahlen, die Puppen und wir" im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 jeweils um 19 Uhr, für das "Saison-Eröffnungs-Spezial" um 19.30 Uhr im "... nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37, für Ass-Dur um 20 Uhr Theater in der Grünen Zitadelle, für Chris Tall um 20 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 und für "Lasst uns in Frieden" um 20 Uhr in der Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.

Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch Restkarten erhältlich.