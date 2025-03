Humor, Musik, Theater, Literatur und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 14. März 2025, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Veranstaltungen, Events und Freizeit am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 14.3.2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt.

Bastian Bielendorfer im Alten Theater: Mr. Boombasti – In seiner Welt ein Superheld

Bastian Bielendorfer präsentiert sein Programm "Mr. Boombasti – In seiner Welt ein Superheld" in Magdeburg. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, dem 14. März 2025, um 20 Uhr im Alten Theater am Jerichower Platz, Tessenowstraße 11.

Mit humorvollen und selbstironischen Anekdoten nimmt Bielendorfer das Publikum mit auf eine Reise durch seinen Alltag und seine Fantasiewelt als vermeintlicher Superheld. Seine Geschichten drehen sich um persönliche Erlebnisse, skurrile Begegnungen und die Tücken des Lebens, die er mit viel Witz und Charme kommentiert.

Als Bestsellerautor, Podcaster und Comedian verbindet er in seinem Programm pointierte Erzählkunst mit spontaner Interaktion. Sein Stil zeichnet sich durch eine Mischung aus Selbstironie, Gesellschaftsbeobachtung und absurder Situationskomik aus.

Improvisationstheater Krimaginär im Kulturzentrum Guck mal! in Magdeburg

Das Improvisationstheater Krimaginär bietet dem Publikum die Möglichkeit, den Verlauf eines Kriminalfalls aktiv mitzugestalten. Die Veranstaltung beginnt am 14. März 2025 um 19.30 Uhr im Kulturzentrum "Guck mal!" in der Babelsberger Straße 9. Der Einlass ist ab 19 Uhr möglich.

Im Mittelpunkt stehen zentrale Fragen eines Kriminalfalls: Wer ist das Opfer? Wer ist der oder die Täter? Handelt es sich um Mord oder Diebstahl? Wird der Fall aufgeklärt? Die Zuschauer entscheiden mit und beeinflussen den Verlauf der Handlung.

Durch Interaktion mit den Schauspielern entwickelt sich das Stück in Echtzeit. Die kreative Mitwirkung des Publikums sorgt für einzigartige Wendungen und immer neue Erzählstrukturen. Dabei entsteht ein improvisiertes Bühnenstück, das jedes Mal anders verläuft und unvorhersehbare Entwicklungen nimmt.

Kein Verstand in Sicht: Politisch-satirisches Kabarett in der Magdeburger Zwickmühle

In der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a wird an mehreren Terminen im März 2025 das politisch-satirische Kabarettprogramm "Kein Verstand in Sicht" gezeigt. Die Vorstellungen beginnen am 14., 19., 21. und 29. März jeweils um 20 Uhr.

Das Programm wird von Marion Bach und Heike Ronniger präsentiert, begleitet von Oliver Vogt und Christoph Deckbar. Die Regie führt Frank Voigtmann, der gemeinsam mit Robert Schmiedel auch für das Buch verantwortlich ist.

Die Inszenierung greift gesellschaftliche und politische Themen satirisch auf. In einem humorvollen, pointierten Stil werden aktuelle Entwicklungen hinterfragt. Die Darbietung beleuchtet Widersprüche und Herausforderungen in Politik, Bildung und Wirtschaft und setzt sich kritisch mit gesellschaftlichen Debatten auseinander.

Im Zentrum stehen unter anderem Fragen zu politischen Entscheidungsprozessen, wirtschaftlichen Entwicklungen und gesellschaftlichen Trends. Themen wie Fachkräftemangel, Bildungssystem, Umweltbewegungen und politische Rhetorik werden satirisch verarbeitet und mit musikalischen Elementen untermalt.

Stefanie Sargnagel im Schauspielhaus Magdeburg: Iowa – Ein Ausflug nach Amerika"

Stefanie Sargnagel präsentiert ihr Werk "Iowa – Ein Ausflug nach Amerika" im Rahmen einer Autorinnenlesung in Kooperation mit dem Literaturhaus Magdeburg. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, dem 14. März 2025, um 19.30 Uhr im Schauspielhaus, Otto-von-Guericke-Straße 64.

Das Buch basiert auf Sargnagels Erfahrungen in den USA im Jahr 2022. Widerwillig tauschte sie Wien gegen einen Aufenthalt in einem kleinen College in Iowa, um dort Kreatives Schreiben zu unterrichten. Die Kleinstadt mit 8000 Einwohnern bietet kaum mehr als endlose Maisfelder. Begleitet von der Musikerin Christiane Rösinger erkundet sie die Umgebung und begegnet Fastfood-Restaurants, Aasgeiern und nostalgischen k.u.k.-Anhängern.

Mit ihrem unverkennbaren Stil beschreibt Sargnagel die Leere des amerikanischen Midwest. Ihre Schilderungen sind sarkastisch, direkt und schonungslos ehrlich. Die Lesung gibt Einblick in ihre Erlebnisse und ihren Blick auf die USA, wobei sie auch die Bedeutung von Freundschaften hervorhebt.

Theater Magdeburg: Kafkas Naturtheater von Oklahoma"

Das Schauspielhaus des Theaters Magdeburg zeigt mit "Kafkas Naturtheater von Oklahoma" eine Inszenierung von Vanessa Rust, die sich nach Motiven von Franz Kafka mit der humorvollen Seite seines Werks auseinandersetzt. Die Aufführung ist für Zuschauer ab 14 Jahren geeignet. Die Uraufführung findet am 14. März um 19.30 Uhr statt, eine weitere Vorstellung folgt am 25. April zur gleichen Uhrzeit. Veranstaltungsort ist das Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Die Inszenierung greift das Motiv des Naturtheaters aus Kafkas Romanfragment "Amerika" auf. Hauptfigur Karl Rossmann begegnet auf seiner Reise durch die Vereinigten Staaten einem fahrenden Theaterensemble, das jeden aufnimmt. Die Hoffnung auf Zugehörigkeit wird jedoch durch langwierige Castings und eine fordernde Probenleitung getrübt. Umgeben von Menschen, die scheinbar genau wissen, wer sie sind und was sie tun, bleibt Karl weiterhin ein Fremder.

Vanessa Rust und ihr Team lassen sich von den unheimlichen Welten des Filmemachers David Lynch inspirieren und gestalten eine Bühnenatmosphäre, die nach eigenen Regeln funktioniert. Die Produktion ist Teil der Reihe "Kosmos", in der pro Spielzeit eine künstlerisch arbeitende Person außerhalb des Regiefachs eine Inszenierung verantwortet.

Die Aufführung verbindet musikalische Elemente mit einer spielerischen Herangehensweise an Kafkas oft als schwer zugängliches Werk. Dabei entsteht ein Abend voller Komik, der die Grenze zwischen Realität und Traum verschwimmen lässt.

"Wir müssen immer lachen" im Kabarett "...nach Hengstmanns" in Magdeburg

Das Kabarett "... nach Hengstmanns" präsentiert das neue Programm der HengstmannBrüder. Die Premiere von "Wir müssen immer lachen" findet am Donnerstag, 13. März 2025, um 19.30 Uhr im Kabarett am Breiten Weg 37 statt. Passend zur Premiere erscheint das gleichnamige Buch "Wir müssen immer lachen", das Geschichten aus dem Leben der Brüder enthält.

Tobias und Sebastian Hengstmann bringen mit ihrem mittlerweile 20. Programm eine Mischung aus Satire, Musik und Improvisation auf die Bühne. Thematisiert werden politische und gesellschaftliche Ereignisse der letzten Jahre, immer mit einem humorvollen Blick auf das Zeitgeschehen.

Weitere Vorstellungen sind in diesem Monat für den 14., 15., 19., 20., 26. und 28. März um 19.30 Uhr und am 16. März um 15 Uhr angesetzt. Jeweils um 19.30 Uhr folgen Auftritte von Sebastian und Tobias Hengstmann am 2., 9., 11., 16. und 30. April sowie am 7., 10., 14., 15. und 16. Mai.

Stübchenkonzert in der Festung Mark Magdeburg: Umbeschwert und Uli Hase

Ein Stübchenkonzert mit der Band Umbeschwert und dem Gastmusiker Uli Hase findet in der Festung Mark Magdeburg statt. Es beginnt am Freitag, dem 14. März 2025, um 20 Uhr im Hohepfortewall. Der Einlass ist ab 19 Uhr.

Umbeschwert interpretiert bekannte Rock- und Popklassiker live und sorgt für einen abwechslungsreichen musikalischen Abend. Zum Repertoire gehören Titel von Tina Turner, Ray Charles, ZZ Top, Joe Cocker, Roxette, Queen, CCR und Amy Winehouse. Ergänzt wird das Programm durch deutsche Klassiker von Felix de Luxe, Jule Neigel, Peter Maffay und Heinz Rudolf Kunze. Auch der Ost-Rock ist vertreten, unter anderem mit Songs von Silly, Nina Hagen, Karat und den Puhdys.

Als Special-Guest begleitet Uli Hase die Band mit seinem Saxophon. Die Kombination aus bekannten Hits, einer dynamischen Live-Performance und einem vielseitigen Sound verspricht ein besonderes Konzerterlebnis.

Music Night im Oli in Magdeburg: Peter Fox im Film

Die Music Night im Oli zeigt den Konzertfilm "Peter Fox & Cold Steel – Live aus Berlin". Die Veranstaltung beginnt am Freitag, dem 14. März 2025, um 20 Uhr in der Olvenstedter Straße 25a.

Der Konzertfilm dokumentiert den Soloauftritt von Peter Fox im Jahr 2009. Die Live-Shows zeichneten sich durch eine detailreiche Inszenierung aus. Sorgfältig gewählte Hintergrundbilder und ein durchdachtes Lichtkonzept prägten die Bühnenperformance. Gemeinsam mit den Drummern von Cold Steel aus North Carolina brachte Peter Fox die Tradition des Showtrommelns aus den USA nach Deutschland. Das begeisterte Publikum feierte die energiegeladene Darbietung.

Im Anschluss an die Filmvorführung lädt die Veranstaltung zum Tanz bis Mitternacht ein.

Ausstellung im Galerieladen Magdeburg: Mit Liebe und Zuversicht"

Der Galerieladen feiert sein zweijähriges Bestehen mit der Eröffnung einer neuen Ausstellung. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, dem 14. März 2025, um 17 Uhr in der Schönebecker Straße 2 und endet um 21 Uhr.

Die Ausstellung steht unter dem Thema "Liebe und Zuversicht". In Zeiten von Unsicherheit und Wandel setzen die ausstellenden Künstlerinnen mit ihren Werken ein Zeichen der Hoffnung. Gezeigt werden Arbeiten von Johanna Marika Thoms (Gardelegen), Dorothea Hertel (Magdeburg), Cassandra Elaine (Branson, Missouri, USA), Frau Müller (Magdeburg), Viva La Mouf (Rostock), Claudia Simon alias MEIN HOOD! (Magdeburg) und Kirsten Mengewein alias kiraton. (Magdeburg). Die gezeigten Kunstwerke reichen von Acrylmalerei, Stencil und Fotografie bis hin zu Aquarell, Graffiti und Mixed Media.

Begleitend zur Ausstellung erwartet die Besucher eine Jubiläumsfeier mit Musik und Getränken auf Spendenbasis. Zudem gibt es die Möglichkeit, Kunstwerke am Kunstautomaten zu erwerben.

Mit einer Fläche von nur 8 Quadratmetern gilt der Galerieladen als die kleinste Galerie Magdeburgs. Er bietet Kunstwerke und Papeterie von MEIN HOOD! und kiraton. Regelmäßig laden Claudia Simon und Kirsten Mengewein freitags zum Kunstkauf und Austausch ein, begleitet von Musik von Schallplatten.

Christel Kasselmann und die Faszination der Aquarienpflanzen in den Gruson-Gewächshäusern Magdeburg

Am 14. März wird Christel Kasselmann in den Gruson-Gewächshäusern in der schönebecker Straße 129b einen Vortrag zum Thema „Aquarienpflanzen – was mich fasziniert“ halten. Die Veranstaltung beginnt um 19.00 Uhr und endet um 21.00 Uhr.

In ihrem Vortrag stellt Christel Kasselmann ihre 4000 Liter fassende Aquarienanlage vor und erläutert die Aspekte, die sie an der Pflanzenaquaristik besonders faszinieren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der erfolgreichen Kultur und Vermehrung von Aquarienpflanzen in emerser Kultur, bei der die Pflanzen teilweise über dem Wasser wachsen.

Kasselmann ist eine erfahrene deutsche Botanikerin und Aquaristin, die sich seit 1976 mit Aquarienpflanzen beschäftigt. Ihr Fachwissen hat sie in verschiedenen Publikationen, darunter ihr 1995 erschienenes Buch „Aquarienpflanzen“, weitergegeben. Dieses Werk gilt als eines der Standardwerke auf dem Gebiet der Aquaristik und ist auch in englischer Übersetzung erhältlich. Darüber hinaus hat sie auf zahlreichen Tropenreisen die Lebensansprüche von Aquarienpflanzen untersucht und dabei mehrere Pflanzenarten erstmals beschrieben, darunter die Schwertpflanze Echinodorus decumbens und Limnophila wilsonii.

Der Vortrag richtet sich nicht nur an erfahrene Aquarianer, sondern bietet auch allen anderen Interessierten einen tiefen Einblick in das Thema Aquarienpflanzen und deren Kultivierung.

Landes-Bau-Ausstellung Sachsen-Anhalt in den Magdeburger Messehallen

Die Landes-Bau-Ausstellung Sachsen-Anhalt steht seit nunmehr 34 Jahren als jährlich erste Bauausstellung des Landes für umfassende Information, aktuelle Trends und Entwicklungstendenzen auf dem Bausektor. Allerdings geht es hier um das individuelle Bauen, Planen, Wohnen und Handwerk als herausragende Themen. Das Konzept sieht seit Jahren eine klare inhaltliche Gliederung vor, was für die Branchenreinheit steht.

Aber das bedeutet nicht Eintönigkeit. Vielmehr liegt der Augenmerk auf einer für alle Seiten attraktiven Mischung aus allen Fachrichtungen der Baubranche sowie Inneneinrichtung, Garten und Terrasse. Vom Planen und Finanzieren, Neu- und Umbau, Sanieren, Modernisieren und Wohnen sowie den verschiedensten handwerklichen Schwerpunkten spannt sich der Bogen über die Anwendung regenerativer Energien, Energieeinsparungen im Allgemeinen, Wasser- und Abwasseraufbereitung bis hin zu Fertig- und Massivhausanbietern, Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten und neuen Ideen für den Innenausbau und Gartenbereich.

Geöffnet ist vom 14. bis 16.3. jeweils von 10 bis 18 Uhr. Messeort sind die Magdeburger Messehallen in der Tessenowstraße 9a.

Be-Swingt trifft auf Tabea und Tobias Wollner im mach|werk Magdeburg

Das Be-Swingt-Duo Ulrike Nocker und Oliver Vogt trifft am Freitag, dem 14. März 2025, um 20 Uhr im mach|werk auf die Magdeburger Multi-Künstler Tabea und Tobias Wollner. Die Veranstaltung findet im Breiten Weg 114a statt.

Das Programm umfasst eine Mischung aus Jazz, Swing, Blues, Soul und Latin. Die Kombination der beiden Formationen verspricht ein besonderes musikalisches Erlebnis. Ulrike Nocker (Gesang) und Oliver Vogt (Piano) bilden als Be-Swingt ein eingespieltes Duo, das sich durch stilistische Vielfalt und harmonische Arrangements auszeichnet.

Durch die Zusammenarbeit mit Tabea und Tobias Wollner entsteht eine einmalige Darbietung, die verschiedene musikalische Einflüsse vereint und für ein abwechslungsreiches Konzert sorgt.

„Komplett Kafka“ von Nicolas Mahler wird im Literaturhaus Magdeburg gezeigt

Die Ausstellung „Komplett Kafka“ von Nicolas Mahler wird im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 gezeigt. Die Schau ist eine Kooperation mit dem Verein der Bibliophilen und Graphikfreunde Magdeburg und Sachsen-Anhalt „Willibald Pirckheimer“.

Die Ausstellung präsentiert Drucke und Originale aus Mahlers gezeichneter Kafka-Biografie, die im Suhrkamp Verlag erschienen ist. Mit minimalistischen Strichzeichnungen hat der österreichische Comiczeichner zentrale Figuren aus Kafkas Welt – darunter den Käfer Gregor aus Die Verwandlung, die Maus Josephine und den Hungerkünstler – ebenso wie Kafka selbst und sein Umfeld humorvoll interpretiert.

Franz Kafka selbst hatte ambivalente Gefühle gegenüber Illustrationen seiner Werke, zeigte sich aber auch humorvoll. Nicolas Mahler greift diese Gegensätze auf und verbindet sie mit seinem charakteristischen Zeichenstil.

Mahler, geboren 1969 in Wien, ist bekannt für seine Adaptionen klassischer Literatur sowie seine Comics und Cartoons, die in renommierten Zeitungen und Magazinen wie Die Zeit, NZZ am Sonntag, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und Titanic erscheinen.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen.

Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

