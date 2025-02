Musik, Kabarett, Theater und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 16.2.2025.

Ausgehen in Magdeburg: Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 16.2.2025.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Bizet-Oper „Carmen“ im Magdeburger Opernhaus

Die Oper „Carmen“ von Georges Bizet wird im Opernhaus am Universitätsplatz 9 aufgeführt. Die Oper basiert auf der Novelle von Prosper Mérimée und wird in französischer Sprache mit deutschen Übertiteln präsentiert. Die Aufführung richtet sich an ein Publikum ab 10 Jahren. Der Einblick in die Aufführung beginnt am 16.2. um 17.30 Uhr, die Vorstellung selbst startet um 18. Die letzte Vorstellung der Spielzeit findet am Freitag, den 21. Februar 2025, um 19.30 Uhr. Der Einblick beginnt an diesem Abend um 19 Uhr.

Bizets Werk, das von leidenschaftlicher Musik und von spanischen Tänzen inspiriert ist, behandelt Themen wie Liebe, Abhängigkeit und die Konsequenzen von Entscheidungen. Die Titelheldin Carmen wird als Femme fatale dargestellt, die sich selbst treu bleibt, ohne Rücksicht auf Verluste. Die Inszenierung von Generalintendant Julien Chavaz bringt moderne Elemente ein und zeigt, dass „Carmen“ auch im 21. Jahrhundert relevant bleibt.

„Kosmos #3: Das Naturtheater von Oklahoma“ im Schauspielhaus Magdeburg

„Kosmos #3: Das Naturtheater von Oklahoma“ von Vanessa Rust nach Motiven von Franz Kafka wird im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg aufgeführt. Die Uraufführung des Stücks richtet sich an ein Publikum ab 15 Jahren. Die Vorstellungen finden am 16. und 28. Februar sowie am 14. März um 19.30 Uhr statt. Die Aufführungen werden im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt.

In der Inszenierung trifft der junge Karl Rossmann auf ein fahrendes Ensemble, das ihn zunächst Hoffnung gibt, endlich irgendwo anzukommen. Doch der Weg zur Bühne bleibt endlos, und die Künstler auf der Seitenbühne wirken einschüchternd. Die Welt, in die Karl eintaucht, bleibt für ihn fremd und von Orientierungslosigkeit geprägt. Vanessa Rust setzt sich in „Kosmos #3“ mit Albträumen und der Erfahrung von Verlorenheit auseinander, indem sie Räume des Übergangs erschafft und deren unheimliches Potenzial aufzeigt.

„Die Hamletmaschine“ im Magdeburger Schauspielhaus

„Die Hamletmaschine“ von Heiner Müller wird im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg aufgeführt. Das Stück, das ab 16 Jahren geeignet ist, ist Müllers sehr persönlicher Versuch, über die eigene Stellung in einem Gesellschaftssystem nachzudenken, insbesondere im Kontext historischer Entwicklungen. Inspiriert von Shakespeares Figuren, thematisiert die Hamletmaschine alltägliche Gewalt, Unterdrückung und den Wunsch nach Veränderung.

Die Vorstellungen finden am 16. Februar, 28. Februar, 15. März und 30. März um 19.30 Uhr statt. Am 15. März beginnt die Vorstellung bereits um 19.10 Uhr mit einer Einführung. Die Aufführungen werden im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 angeboten.

„Manyar Sewu - Ein Märchenkonzert“ im Magdeburger Gesellschaftshaus

Ein Familienkonzert „Manyar Sewu - Ein Märchenkonzert“ steht für Sonntag, 16. Februar 2025 um 15 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 auf dem Programm. Das Konzert richtet sich an Kinder ab 10 Jahren und präsentiert Gamelanmusik aus Indonesien. Das Kasseler Gamelan-Ensemble Manyar Sewu führt traditionelle Stücke sowie neue Kompositionen und Bearbeitungen von Werken europäischer Komponisten wie Béla Bartók und Maurice Ravel auf.

Im Konzert werden verschiedene indonesische Märchenfiguren musikalisch begleitet, darunter der arme Polaman, der clevere Kabayan, ein altes Ehepaar, das in den Himmel kommen möchte, und der kleine Zwergbock Kantjil. Werner Zülch übernimmt die Sprecherrolle, während Uli Götte die Leitung des Ensembles übernimmt.

„Nicht von schlechten Eltern“ im Magdeburger „…nach Hengstmanns“

„Nicht von schlechten Eltern“ ist das 19. Kabarettprogramm der HengstmannBrüder. Sebastian und Tobias Hengstmann feiern 20 Jahre auf der Bühne, beginnend mit ihrem ersten Auftritt im November 2003. In diesem Jubiläumsprogramm reflektieren sie auf humorvolle Weise über die Ereignisse der letzten zwei Jahrzehnten, politisch, wirtschaftlich und privat.

Das Programm ist eine Mischung aus Kabarett, persönlicher Erzählung und Musik, wobei die Brüder die Erlebnisse und Herausforderungen der vergangenen Jahre aufgreifen. Dabei handelt es sich nicht um eine Lesung oder ein „Best Of“-Programm, sondern um eine unterhaltsame, spontane und musikalische Darbietung.

Eine Vorstellung findet am Sonntag, den 16. Februar 2025, um 15 Uhr im Kabarett „...nach Hengstmanns“ in der Breiten Weg 37 statt. Weitere Termine sind am 2. März um 15 Uhr sowie am 5. und 8. März um 19.30 Uhr.

Führung „Pflanzenvielfalt in Südamerika“ in Magdeburger Gruson-Gewächshäusern

Eine Führung „Pflanzenvielfalt in Südamerika“ findet am 16. Februar um 15 Uhr in den Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129b statt. Während der Führung wird der Gärtner Hans Mackrodt die Teilnehmer durch die verschiedenen Lebensräume Südamerikas begleiten. Zu sehen gibt es eine beeindruckende Vielfalt an Pflanzen, darunter Kakteen, Lianen, Ameisenbäume, Bromelien, Helikonien und Orchideen aus dem Amazonas-Regenwald und der Atacama-Wüste.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Ticketreservierung ist unter der Telefonnummer 0391/4042910 möglich. Diese ist täglich außer montags von 10.00 bis 17.30 Uhr erreichbar.

Rundgang zu Magdeburger Rayonhäusern

Am Sonntag, 16. Februar 2025, findet um 14 Uhr eine Führung zu ausgewählten Rayonhäusern im Bereich Porsestraße und Leipziger Straße statt. Nadja Gröschner und Frank Kornfeld laden ein, diese besonderen Gebäude zu entdecken. Mitte des 19. Jahrhunderts durften Wohnhäuser, die vor einer Festungsanlage errichtet wurden, nur als einfache, schnell demontierbare Fachwerkkonstruktionen, sogenannte Rayonhäuser, gebaut werden. Magdeburg ist neben Koblenz und Minden eine der wenigen deutschen Städte, die diese Architektur noch aufweist.

Während der Führung erfahren die Teilnehmer nicht nur mehr über die Baugeschichte der Rayonhäuser, sondern auch spannende Geschichten über die ehemaligen Bewohner. Die Tour endet mit einem Besuch eines Rayonhauses in der Leipziger Straße. Treffpunkt ist an der Schönebecker Straße/Ecke Mühlberg.

Die Führung ist für Personen unter 12 Jahren nicht geeignet. Tickets kosten 15 Euro, es gibt keine Ermäßigungen. Anmeldungen sind telefonisch unter 0391-602809 oder über www.feuerwachemd.de möglich.

Kaffeekränzchen mit dem Duo MusicalLove

Ein „Kaffeekränzchen mit dem Duo MusicalLove wird am 16. Februar 2025 im mach|werk im Breiten Weg 114a abgehalten. Beginn ist um 15 Uhr.

Das Duo präsentiert Musical-Melodien, die durch speziell für ihre Stimmen angepasste Arrangements von Ulrike Baumbach entstehen. Jeanett Neumeisters Gespür für stilistische Feinheiten im Musicalgenre bereichert das Duo, während Pawel Poplawski das Duo am E-Piano einfühlsam begleitet.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf zum Redaktionsschluss mehr für 11 Uhr und „Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe“ im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64, für „Die größten Hits von Udo Jürgens“ um 15 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle, für den „Spielplatz Musik“ um 16 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9 sowie für „Alt und Jung“ mit Carmen-Maja Antoni und Jennipher Antoni um 17 Uhr in der Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Gegebenenfalls gibt es Restkarten an der Tageskasse.