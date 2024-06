Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 16.6.2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

„Das Leben ein Traum“ im Magdeburger Schauspielhaus

Zum letzten Mal in dieser Spielzeit wird am Sonntag im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg „Das Leben ein Traum“ aufgeführt. Es handelt sich um ein Schauspiel nach Pedro Calderón de la Barca.

Die Geschichte: Der Sohn des Königs wächst allein, ohne Kontakt mit der Außenwelt in einem Verlies auf. Sein Vater, der sich als Wissenschaftler sieht, vertraut in die Sterne. Auf Grund einer drastischen Prophezeiung hält er deshalb sein Kind von Geburt an verborgen. Doch nach all den Jahren plagen ihn Zweifel. Ist die Prophezeiung unumstößlich? Gilt sie noch, trotz veränderter Vorzeichen? Er entschließt sich, das Schicksal in einem Experiment auf die Probe zu stellen: Für einen Tag holt er Sigismund aus dem Turm, stattet ihn mit allen königlichen Privilegien aus und lässt ihn los auf die Welt.

Vor dem Hintergrund pulverisierter Gewissheiten fragt Calderón de la Barcas hellsichtige „ernste Komödie“, uraufgeführt 1636 in Madrid, nach dem freien Willen, nach der Veränderbarkeit der Welt und der Befähigung des Menschen, richtig zu handeln in einer Gesellschaft, die sich nicht mehr auf eine kleinste gemeinsame Wirklichkeit einigen kann.

"Das Leben ein Traum" beginnt diesen Sonntag, 16. Juni, 19.30 Uhr, im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Orgelkonzert im Magdeburger Dom: „Orgelliebe und -leben“

Seit 2015 konzertiert das Ehepaar Annette und Christian Drengk regelmäßig mit Orgelmusik zu vier Händen und vier Füßen. Zu ihrem Repertoire zählen sowohl Originalwerke des 19. und 20. Jahrhunderts als auch Transkriptionen von Klavier- und Orchesterwerken, die die Klangfarben der Orgel in all ihrer Vielfalt präsentieren. Zu Gast sind die beiden diesen Sonntag, 16.6., 16 Uhr, im Rahmen der Reihe „Orgelpunkt“ im Magdeburger Dom unter dem Titel „Orgelliebe und -leben“.

Seit Januar 2019 ist er Reinoldikantor in Dortmund und künstlerischer Leiter des Dortmunder Bachchores. Derzeit ist sie als freischaffende Organistin und Chorleiterin im Ruhrgebiet tätig. Auf dem Programm stehen am Sonntag Gustav Merkels Sonate d-Moll, Johann Ernst Prinz von Sachsen-Weimars Concerto C-Dur, Wolfgang Amadeus Mozarts, ein Stück von Robert Schumann sowie Wilhelm Volckmard Festintrade in D. Orgelliebe und -leben beginnt diesen Sonntag um 16 Uhr im Dom.

Heinz-Künstlermarkt im Magdeburger Stadtteil Buckau

Künstlerrekord im Jubiläumsjahr: Für den zehnten Heinz-Kunstmarkt haben sich so viele Künstler und Kunsthandwerker angemeldet wie noch nie. Mehr als 70 Kreative werden am Sonntag, 16. Juni, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr den Engpass in Buckau in die größte Open-Air-Galerie der Stadt verwandeln.

Sie zeigen Leinwände, Skulpturen, Kalligraphien, Drucke sowie Holz-, Filz- und Schmuckarbeiten. Zu sehen ist ein Potpourri verschiedenster Kunstgattungen und -techniken. Zudem zeigt die Galerie „Kunstwerkstatt“ anlässlich ihrer 100. Ausstellung Werke von Künstlern aus 16. Jahren Galerie-Dasein. Darüber hinaus können in der neuen „duk“-Galerie für zeitgenössische Kunst moderne und abstrakte Arbeiten betrachtet werden. Wie der Veranstalter, der Buckauer Verein BKKD mitteilt, werde ebenso vielfältig wie sich die künstlerisch Kreativen auf dem Heinz präsentieren, auch das Rahmenprogramm sein.

Auf zwei Bühnen erhebt sich die Kunst der schönen Töne. Vor der Kirche St. Gertrauden sind die Bands Miss April (11.30 Uhr), Lucifer Lux (13 und 15 Uhr) und die Martin-Rühmann-Band (16.30 Uhr) zu erleben. Auf der Wohnzimmer-Bühne des Heinz spielen Denecke (12 und 15 Uhr) und Mense (13 und 16 Uhr). Zudem gehören Walking Acts und Workshops zu den kleinen Highlights des Tages. Heinz-Kunstmarkt: 16. Juni, 11 bis 18 Uhr, Schönebecker Straße 16 bis 36.

„Les Soleils“ beim Sommerfest der Magdeburger Hoffnungsgemeinde

Ein Konzert mit Weltmusik der Gruppe „Les Soleils“ ist an diesem Sonntag, 16.6. um 17 Uhr im Garten der Hoffnungsgemeinde, Krähenstieg 2, zu erleben. „Das Magdeburger Ensemble steht für gefühlvoll vorgetragene Lieder, die mit neuen Titeln einen eigenen unverwechselbaren Stil zeigen“, heißt es in einer Ankündigung zum Internationalen Sommerfest der Kirchgemeinde. Es musizieren Maika Schroeder (Akkordeon), Stefanie Szibor (Gesang, Violine, Gitarre) und Carlos Martinez (Kontrabass, Flöte).

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Das Fest beginnt bereits um 14 Uhr mit einem musikalischen Gottesdienst und dem Kindermusical „Gerempel im Tempel“. Zudem gibt es Kinderangebote und abendliches Grillen mit persischer Musik.

Tag für Superhelden im Magdeburger Moritzhof

Der Moritzhof, Moritzplatz 1, lädt an diesem Sonntag, 16.6., alle kleinen Superheldinnen und Superhelden zu einem Besuch ein – ganz egal, ob im fertigen Kostüm oder inkognito im Alltagslook. Ab 14 Uhr warten auf die jungen Besucher verschiedene Stationen, an denen sie ihre persönlichen Superkräfte herausfinden können oder sich passend verkleiden und posieren können.

Um 15 Uhr wird dann der norwegische Animationsfilm „Sowas von super“ gezeigt, der die Geschichte der elfjährigen Hedvig erzählt. Ihr Vater ist ein Superheld und sie als Nächste in ihrer Familie an der Reihe. Da gibt es nur ein Problem: Hedvig ist total unsportlich und verbringt ihre Zeit lieber mit Computerspielen. Schlechte Voraussetzungen für eine angehende Superheldin. Auf eigene Rechte hinweisen Kein Wunder also, dass ihr Vater ihren talentierteren und arroganten Cousin als Nachfolger auswählt. Aber nicht mit Hedvig! Mit Hilfe ihrer coolen Oma startet sie ihr ganz persönliches Superheldinnentraining.

Der Superheldinnen- und Superhelden-Sonntag findet im Rahmen des Projekts „Ihr habt Recht(e)“ statt, um Kinder auf ihre Rechte aufmerksam zu machen. Im Anschluss an den Film sind diese zu einem spielerischen Nachgespräch eingeladen, wo es um dieses Thema geht. Der Eintritt kostet 6 Euro, Kinder bis zwölf Jahre zahlen 4 Euro.

Musikfreunde spielen am Sonntag in der Magdeburger Johanniskirche Werke aus dem Norden

Das Sinfonieorchester Magdeburger Musikfreunde unternimmt in diesem Sommer eine musikalische Reise nach Nordeuropa. Das traditionelle Sommerkonzert in der Johanniskirche beginnt an diesem Sonntag, 16.6. um 17 Uhr.

Unter dem Motto „Nord.Lichter“ sind stimmungsvolle Werke bekannter skandinavischer Komponisten zu hören. Den Anfang macht die berühmte „Finlandia“ von Jean Sibelius. Das Werk gilt bis heute als heimliche finnische Nationalhymne, weil sie - um 1900 entstanden - die damalige Hoffnung des finnischen Volkes auf Souveränität widerspiegelt, wie es in einer Ankündigung heißt. Der norwegische Komponist Edward Grieg steuert dem Programm „Zwei Nordische Weisen“ bei. Die bekannten Melodien reflektieren bildhaft Griegs Liebe zur norwegischen Volksmusik und Landschaft.

Die sinfonische Dichtung „Saga-Drom (Sagentraum) des dänischen Komponisten Carl Nielsen entführt die Zuhörenden mit einer ganz eigenen musikalischen Sprache in die geheimnisvolle Welt der nordischen Sagen. Franz Berwald gilt als einer der großen skandinavischen Symphoniker und Schwedens bedeutendster Komponist. Im Konzert wird seine Sinfonie Nr. 3 zu hören sein. Sie zeichnet sich durch interessante, wechselhafte Harmonik, Leidenschaft und Lebhaftigkeit aus.

Das Sinfonieorchester Magdeburger Musikfreunde ist ein traditionsreiches Ensemble mit circa 70 Mitwirkenden aus allen Alters- und Berufsgruppen.

Karl-Valentin-Abend im Theater an der Angel in Magdeburg

Unter dem Titel „A heit is’s zünftig“ steht ein Karl-Valentin-Abend auf dem Spielplan des Theaters an der Angel. Geboten wird eine komödiantische Szenenfolge für eine Dame und zwei Herren. In Weinstubenatmosphäre findet sich eine kleine Ecke für die großen Probleme dieser Welt, die mit Eintopf gelöffelt, im Couplet besungen, nach einer Verwechselung mit Ohrfeigen entlohnt oder lehrmeisterlich doziert werden – Lachkunst vom Altmeister Valentin, feinsinnig erspielt von drei skurrilen Typen. Auf der Bühne stehen Ines Lacroix, Matthias Engel und Thomas Mette.

Karl Valentin, geboren am 4. Juni 1882 in München und verstorben am 9. Februar 1948 in Planegg, beeinflusste mit seinem Humor zahlreiche Künstler. Zu den von ihm inspirierten Persönlichkeiten zählen Bertolt Brecht, Samuel Beckett, Loriot, Gerhard Polt und Helge Schneider.

"A heit is’s zünftig – Ein Karl-Valentin-Abend" beginnt im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 am 16.6. um 17 Uhr.

Hengstmanns und Freunde mit Sommerkabarett im Magdeburger Technikmuseum

Sommerkabarett im Technikmuseum mit Hengstmanns und Freunden ist derzeit im Magdeburger Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 angesagt. Vorstellungen sind unter anderem am 15. und 16.6., vom 20. bis 22. Juni und vom 2. bis 5. und 9. bis 11. Juli um 20 Uhr sowie am 16., 23. und 20. Juni um 17 Uhr geplant. Für weitere Vorstellungen sind Restkarten - sofern verfügbar - nur noch an der Einlasskasse erhältlich. Dabei handelt es sich um die Vorstellungen vom 26. bis 29. Juni sowie am 6., 12. und 13. Juli jeweils um 20 Uhr.

„Magdeburg schlägt zurück“ heißt es in der Inszenierung. Mit der Fortsetzung der „Branntwein-Saga“ vom vergangenen Jahr spielt die Bühne nur ansatzweise auf die bekannten Star-Wars-Filme an. George Lucas stand nur beim Titel entfernt Pate. Der Zuschauer erlebt neue Abenteuer vom knurrigen Grantler Franz Branntwein (Tobias Hengstmann), der eigentlich verschollen war und den eigentlich niemand vermisste. Nun taucht er überraschend beim fiktiven Magdeburger Landesfernsehen (MDL) auf. Im Visier hat der renitente Rentner die diversen Formate der TV-Sender. Ob Talk- oder Datingshow, die Quizsendung wie „Rate mal, wie doof du bist“ oder die Musiksendungen, nichts ist ihm recht.

Märchentour in Magdeburg

Erstmals nach zwei Jahren findet an diesem Sonntag, 16. Juni, erstmals wieder eine Märchentour durch Magdeburg statt. Neben architektonischen Höhepunkten der Innenstadt wie dem Magdeburger Dom und dem Kloster Unser Lieben Frauen geht es dabei vor allem um die Legenden und Sagen, die über Magdeburg erzählt werden.

So geht es zum Beispiel um Norbert von Xanten, den Heiligen, der für die Geschichte der Stadt so entscheidend war oder um die Ottonenfrauen und -männer. Alwine wird da sein und auch Märchen von Hans-Christian Andersen spielen eine Rolle. Spannende Stadtgeschichte Heike Bodemann-Schenk und Carmen Niebergall erzählen bei einem gemütlichen Spaziergang durch die Magdeburger Altstadt Spannendes aus der Stadtgeschichte.

Treffpunkt für die Tour ist um 15 Uhr am Schachspiel auf der Nordostseite des Domplatzes. Die Teilnahme kostet 17 Euro. Um Anmeldung unter Telefon 73347784 oder per E-Mail an carmen.niebergall@tourenreich.de wird gebeten.

Vortrag und Austausch zu Rassismus und Diskriminierung

Ein Vortrag mit anschließendem Erfahrungsaustausch zu den Themen Rassismus und Diskriminierung wird an diesem Sonntag von 14 bis 18 Uhr im Einewelthaus, Schellingstraße 3-4, angeboten. Das Austauschformat soll der Sensibilisierung der Problematik dienen und einen Beitrag zur Förderung von Vielfalt und Toleranz in der Gesellschaft darstellen, heißt es in einer Ankündigung.

Die Sprachen Deutsch, Englisch, Arabisch und Ukrainisch werden bei der Veranstaltung des Vereins DIOEF gesprochen.

Vortrag über Korrosion im Technikmuseum Magdeburg

Der Förderverein des Technikmuseums lädt an diesem Sonntag, 16. Juni, um 11 Uhr zu einem Vortrag in die Dodendorfer Straße 65 ein. Das Thema: „Korrosion – ein Jahrtausende altes Ärgernis und wie man sich besser dagegen schützen kann“. Als Referent wird Dr. Sven Schmigalla erwartet. Er ist Fachbereichsleiter Korrosion- und Schadenanalyse bei Leadec Automation & Engineering in Magdeburg.

Anhand von Praxisbeispielen will er aufzeigen, wie man sich besser gegen Korrosion wappnen kann. Im Fokus sollen hochlegierte Chrom-Nickel-Stähle – auch bekannt als rostfreie Edelstähle – stehen.

Cantamus-Chor gibt Sommerkonzert in der Nicolaikirche

Zu seinem diesjährigen Sommerkonzert lädt der Cantamus-Chor an diesem Sonntag um 16 Uhr in die Nicolaikirche am Nicolaiplatz ein.

Der Chor hat einige neue, anspruchsvolle Lieder in sein Repertoire aufgenommen und bietet erneut eine Mischung von deutschsprachigem altem und neuem Liedgut im Wechsel mit internationalen Titeln, heißt es in einer Ankündigung. So erklingen Werke von Mozart, Brahms, Berger und Luckowski. International geht die musikalische Reise von Schottland, Schweden und Frankreich bis nach Ungarn. Dabei erzeugen großer Chor und Kammerchor immer wieder einen spannenden Wechsel der Klangbilder und Stimmungen, heißt es weiter.

Gottesdienst mit dem Posaunenchor in St. Laurentius in Magdeburg

In der St. Laurentiuskirche an der Stephan-Schütze-Straße findet ein Posaunengottesdienst statt. Am Sonntag, 16. Juni, beginnt dieser um 9.30 Uhr. Der Posaunenchor hält den Gottesdienst in Eigenregie und bietet viel Musik.

Das Thema ist die Jahreslosung 2024: „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.“

Mit dem Blick eines Beobachters im Magdeburger Kunstmuseum

Das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 zeigt derzeit Werke des ukrainischen Fotografen Sergiy Bratkov und seine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Krieg. Zu einem Rundgang durch die Ausstellung „Sergiy Bratkov. My Brother’s Cats“ lädt das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen am Sonntag, 16. Juni, um 15 Uhr, ein.

Museumsleiterin und Kuratorin, Annegret Laabs, führt durch die Schau. Gezeigt werden Bildzyklen und Videos, die ab dem Zeitpunkt des Überfalls Russlands auf die Ukraine entstanden sind. Aus dem ironisch beobachtenden Fotografen Sergiy Bratkov ist ein fragender Analyst geworden. Die Teilnahme an der Führung kostet 1 Euro zuzüglich des Eintrittspreises Die Ausstellung ist bis zum 6. Oktober zu sehen.

Einblick in die Pflanzenwelt Afrikas in den Magdeburger Gewächshäusern

Die Gruson-Gewächshäuser veranstalten am Sonntag, 16. Juni, um 15 Uhr einen thematischen Rundgang. Im Mittelpunkt steht diesmal die Pflanzenwelt Afrikas. Der Biologe und Leiter der Gruson-Gewächshäuser, Ludwig Martins, informiert über viele verschiedene Vegetationsformationen und nimmt die Gäste mit auf eine gedankliche Reise von der Mittelmeerflora Nordafrikas über die Savannen und Regenwälder Zentralafrikas bis zu der besonders vielfältigen Flora Südafrikas.

Der Rundgang kostet einschließlich Eintritt 4,50 Euro. Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, kann unter der Rufnummer 0381/4042910 eine Reservierung vorgenommen werden.

Picknickkonzert auf der Magdeburger Streuobstwiese

Das Team der Streuobstwiese Magdeburg lädt für Sonntag, 16.6., zum Picknick-Konzert ein. Beginn ist um 16 Uhr in der Lutherstraße 20. Zsolt Visontay, Musiker der Magdeburger Philharmonie, und Jeanett Neumeister, Mitglied des Opernchores des Theaters Magdeburg, werden die Besucher mit Musik aus verschiedenen Epochen verzaubern.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Diese kommen der Arbeit auf der Streuobstwiese zugute. Besucher sollten, wenn möglich, Decken und Kissen mitbringen, um es sich auf der Wiese bequem zu machen. Eine begrenzte Anzahl an Sitzgelegenheiten wird vorhanden sein, teilten die Organisatoren mit. Bei ungünstiger Witterung wird das Konzert in die St. Ambrosiuskirche in der Halberstädter Straße 132 verlegt.

"Früh übt sich" mit der Theaterballettschule Magdeburg

Unter dem Titel "Früh übt sich" stellt sich am Sonntag die Theaterballettschule Magdeburg vor. Zu Gast ist sie dazu im Opernhaus im Universitätsplatz 9.

Während für 10 Uhr noch einige Karten zu haben sind, gibt es für 15 Uhr nur noch Restkarten.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Ausgebucht war zum Redaktionsschluss "Love never dies" auf dem Domplatz.