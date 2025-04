Klassische Musik, Kino und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Karfreitag, 18. April 2025, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Veranstaltungen und Freizeit am Karfreitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 18.4.2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Marc Gruber und die Magdeburgische Philharmonie im Opernhaus des Theaters Magdeburg

Im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 erklingt im Rahmen des 8. Sinfoniekonzerts ein vielfältiges Programm mit Werken von Sergei Prokofjew, Reinhold Glière, Georg Friedrich Haas und Wolfgang Amadeus Mozart. Die musikalische Leitung übernimmt Harry Ogg, als Solist ist Marc Gruber am Horn zu hören. Der erste Konzerttermin ist am Donnerstag, 17. April, um 19.30 Uhr. Der zweite Termin folgt am Freitag, 18. April, ebenfalls um 19.30 Uhr. An beiden Konzertabenden beginnt um 18.45 Uhr ein Einführungsgespräch unter dem Titel „Einblick“ im Café Rossini im Opernhaus.

Sergei Prokofjews erste Sinfonie in D-Dur op. 25, bekannt unter dem Beinamen „classique“, steht in zeitlicher Nähe zur Uraufführung im Jahr 1918 auf dem Programm. Die Sinfonie zeichnet sich durch einen bewussten Rückgriff auf klassische Formprinzipien aus, die jedoch durch humorvolle und ironische Brechungen des Komponisten überformt werden. In ihrer knappen Form zählt sie zu den beliebtesten Werken Prokofjews.

Ein weiterer Programmpunkt ist das Konzert für Horn und Orchester in B-Dur von Reinhold Glière. Dieses Werk verbindet spätromantische Klangsprache mit folkloristischen Elementen und stellt hohe technische Anforderungen an das Soloinstrument. Glière, selbst ein Lehrer Prokofjews, schuf hier ein besonders ausdrucksstarkes Beispiel für die seltenere Gattung des Hornkonzerts.

Das zeitgenössische Werk „... e finisci già?“ des österreichischen Komponisten Georg Friedrich Haas ergänzt das Konzertprogramm um eine moderne Klangsprache. Die Komposition für Orchester ist durch strukturelle Offenheit und mikrotonale Elemente geprägt.

Abgerundet wird der Abend mit Wolfgang Amadeus Mozarts Sinfonie Nr. 36 in C-Dur KV 425. Die sogenannte „Linzer Sinfonie“ entstand im Jahr 1783 während eines kurzen Aufenthalts in Linz und ist ein Beispiel für Mozarts Fähigkeit, unter Zeitdruck ein formal geschlossenes und musikalisch ausgewogenes Werk zu schaffen.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket

Heinrich Schütz' Johannespassion beim Karfreitagsgottesdienst in Magdeburger Andreaskirche

In der St.-Andreas-Kirche an der Büchnerstraße 17 erklingt am 18. April 2025 die "Johannespassion" SWV 481 von Heinrich Schütz. Beginn ist um 15.30 Uhr im Rahmen des Karfreitagsgottesdienstes.

Die musikalische Gestaltung übernehmen Mitglieder der Biederitzer Kantorei sowie des St. Augustinus Chores. Die Leitung liegt bei KMD Michael Scholl.

Die Passion zählt zu den zentralen geistlichen Werken des Frühbarock und wird in dieser Andacht als musikalische Auslegung des biblischen Passionsgeschehens interpretiert. Die Kombination von Chor und liturgischem Rahmen prägt die besondere Atmosphäre der Aufführung.

Musikalische Andacht mit Auszügen der Matthäus-Passion von Bach in St. Gertraud in Magdeburg-Salbke

Im Kirchenraum von St. Gertraud Salbke in der Alt Salbke 80 erklingen am 18. April 2025 Werke von Johann Sebastian Bach. Ab 15 Uhr werden Auszüge aus der "Matthäus-Passion" BWV 244 in einer musikalischen Andacht zur Sterbestunde Jesu dargeboten. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Solistische Partien übernehmen Louisa-Marie Möbius (Alt) aus Dresden sowie Saemchan Lee (Tenor). Instrumental begleiten Marianne Babinec an der Violine, Jina Yeom an der Bratsche, Emil Eckhardt am Cello sowie Carlos Martinez, der sowohl Kontrabass als auch Flöte spielt. Der Gemeindegesang wird durch den Gemeindechor Südost und die Kantorei Haldensleben gestaltet. Die musikalische Gesamtleitung liegt in den Händen von Jihoon Song.

Dokumentarfilm "Coastal" über Neil Young im Studiokino Magdeburg

In Magdeburg geöffnet haben am Karfreitag die Kinos.

Im Studiokino am Moritzplatz 1a wird zum Beispiel der Dokumentarfilm "Coastal" mit Neil Young gezeigt. Die Regie führte Daryl Hannah. Die Spielzeit beträgt 105 Minuten, die Freigabe erfolgt ab 12 Jahren. Die Originalfassung wird mit Untertiteln präsentiert.

Die filmische Produktion aus dem Jahr 2024 begleitet Neil Young auf einer Solotour entlang der Küste. In persönlichen Momenten im Tourbus und auf der Bühne gewährt die Dokumentation Einblicke in den Alltag des Musikers. Gezeigt werden selten gespielte Songs, die in ausgewählten Theatern zur Aufführung gelangen.

Vorstellungen sind für den 17. April um 19 Uhr, den 18. April um 17 Uhr sowie den 23. April um 19 Uhr angekündigt.

Paradiesische Nächte mit Lichtskulpturen von Jörn Hanitzsch im Magdeburger Elbauenpark

Im Elbauenpark Magdeburg entsteht ab dem 12. April in den Paradiesischen Gärten am Schmetterlingshaus eine temporäre Lichtinstallation des Künstlers Jörn Hanitzsch. Bis zum 5. Juni verwandelt sich dieser Abschnitt des Parks bei Einbruch der Dämmerung in eine künstlerisch illuminierte Landschaft. Der Lichtkünstler, der bereits an verschiedenen historischen Orten in Sachsen-Anhalt gewirkt hat, setzt auch in Magdeburg auf ein zurückhaltendes, gestalterisch durchdachtes Konzept mit gezielten Lichtelementen. 220 Lichtskulpturen und -strukturen entfalten dabei ihre Wirkung sowohl am Tag als auch bei Dunkelheit.

Der gestalterische Ansatz beruht auf der Verbindung von Licht, Natur und Atmosphäre. Statt großflächiger Ausleuchtung kommen minimalistische Akzente und Elemente des italienischen Lichtdesigns zum Einsatz. Die verwendeten Objekte fügen sich in die Vegetation ein und verändern ihren Eindruck abhängig von Lichtverhältnissen und jahreszeitlicher Entwicklung des Gartens. Bei Eintritt der Dämmerung entsteht eine stille, visuelle Komposition aus Farben, Formen und Schatten. Die ruhige Klangkulisse eines fortlaufenden Klavierteppichs begleitet den Aufenthalt auf dem Gelände.

Das Lichtprojekt spricht Besucher aller Altersgruppen an. Der Zugang zur Lichtinstallation ist vom 12. bis 21. April täglich möglich, jeweils von 18 bis 22 Uhr. Vom 23. April bis 5. Juni gelten dieselben Uhrzeiten, jedoch ausschließlich von Mittwoch bis Sonnabend.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Die großen Museen in Magdeburg haben auch am Karfreitag geöffnet. So auch das Technikmuseum.

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

